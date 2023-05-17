Новонароджена дівчинка залишилася без тата: у боях за Україну загинув захисник з Львівщини

Ігор Ванько в мирному житті працював провідником вагонів поїзда і мріяв стати рятувальником в ДСНС.

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Ігор Ванько загинув 8 травня в Донецькій області / Колаж: Главред, фото: facebook.com/YavorivCityCouncil, pixabay.com

У боях з російськими окупантами загинув український захисник з Львівської області Ігор Ванько. Свій останній бій він прийняв 8 травня в районі Спірного в Донецькій області. У Героя залишилася дружина Анна і новонароджена дочка.

Трагічну новину повідомили в Яворівській міській раді. Зазначається, що старший солдат Ігор Ванько загинув внаслідок мінометного обстрілу ворогом українських позицій.

Ігор Ванько народився в селі Передвір у Краковецькому старостинському окрузі.

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У мирному житті працював провідником вагонів поїзда. Він мріяв стати рятувальником у ДСНС. У 2019 році вступив до лав Нацгвардії України та віддано виконував свій обов'язок.

"Був дуже добрим, відповідальним, відважним і мужнім чоловіком", – кажуть про Ігоря в громаді.

Після початку повномасштабного вторгнення Ігор Ванько став на захист України, бо хотів, щоб його діти жили в мирній, вільній та процвітаючій країні.

"Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, побратимам і сестрам, всім, хто знав відважного захисника. Вклоняємося до землі за його безсмертний подвиг", – йдеться у повідомленні Яворівської міськради.

Як повідомляв Главред, в боях за свободу України загинув боєць інтернаціонального легіону ЗСУ Крістофер Кемпбелл, який був нареченим дочки українського кінорежисера Олеся Саніна. Крістофер загинув у бою 6 квітня в Бахмуті. Йому було 27 років.

Також у боях з окупантами країни-агресора Росії загинув воїн Збройних сил України В'ячеслав Хохлюк. Рік тому він одружився з Анастасією Мохіною, дівчиною, з якою він на той момент разом служив в 112-й бригаді територіальної оборони Києва. Їхні весільні фотографії потрапили в соціальні мережі та публікувалися навіть в британському виданні The Times.

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