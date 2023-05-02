Під Бахмутом загинули два добровольці з Канади - до них у бункер влучив снаряд

27-річний Кайл Портер і 21-річний Коул Зеленко загинули від 26 квітня, коли разом з групою українських військових виконували бойове завдання.

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У боях за Україну загинули два добровольці з Канади / Фото: pixabay.com, УНІАН

У боях під Бахмутом загинули добровольці з Канади - 27-річний Кайл Портер і 21-річний Коул Зеленко. Вони служили в Інтернаціональному легіоні.

Як повідомляє канадське видання CBC News, житель Калгарі Кайл Портер і Кол Зеленко з міста Сейнт-Кетрін загинули від артилерійського вогню 26 квітня, коли разом з групою українських військових брали участь у бойовій операції з утримання ключового маршруту поставки в Бахмут.

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"Портер, Зеленко і ще щонайменше троє українських військових знайшли укриття в укріпленому бункері, але в нього було пряме влучання снаряда. Всі загинули", - розповів командир військовослужбовців.

Раніше Портер і Зеленко служили в Збройних силах Канади, а перед приїздом в Україну пішли у відставку.

Кайл Портер і Коул Зеленко служили в Інтернаціональному легіоні / скріншот

За інформацією видання, тіло Зеленко вдалося знайти і доставити до Харкова, а тіло Портера досі шукають.

За неофіційними підрахунками CBC News, добровольці стали четвертим і п'ятим громадянами Канади, які загинули в Україні з початку російського повномасштабного вторгнення.

Як повідомляв Главред, в боях за Бахмут Донецької області загинув 26-річний американський доброволець Купер "Харріс" Ендрюс. Він був членом Іноземного легіону, а пізніше - Комітету опору. Ендрюс потрапив у засідку російських військ, коли захищав евакуйованих.

Крім того, в боях з російськими окупантами в Україні загинув польський доброволець, командир взводу в Іноземному легіоні.

Загиблий польський воїн на ім'я Міхал захищав Україну з квітня минулого року, нещодавно він отримав орден "За мужність" з рук президента України Володимира Зеленського. Через місяць у Міхала повинен був закінчитися контракт, воїн збирався повернутися на батьківщину і знову служити у Війську Польському, а набутий бойовий досвід передавати товаришам по службі.

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