Новорічний "сюрприз": у Рівному спалахнув вогнем тролейбус, сповнений пасажирів

Пожежу ліквідували рятувальники / ДСНС

Напередодні Нового року, 31 грудня, у Рівному спалахнув вогнем тролейбус сповнений пасажирів. Для ліквідації пожежі в транспортному засобі були викликані рятувальники.

Як повідомили в ДСНС у Рівненській області, інцидент трапився о 19.54 на вулиці Соборна в тролейбусі, наступному за маршрутом №10.

"Прибулі за вказаною адресою рятувальники встановили, що загоряння сталося під аркою переднього колеса. Займання швидко ліквідували. Серед пасажирів жертв і постраждалих немає", - розповіли в ДСНС.

Причини загоряння на даний момент встановлюють фахівці.

Нагадаємо, напередодні Нового року в Берегові Закарпатської області у житловому будинку виявили тіло 17-річної дівчини.

За попередніми даними поліції, вона померла через отруєння чадним газом.

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