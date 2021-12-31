Новорічний "сюрприз": у Рівному спалахнув вогнем тролейбус, сповнений пасажирів

Постраждалих внаслідок пожежі немає.
Напередодні Нового року, 31 грудня, у Рівному спалахнув вогнем тролейбус сповнений пасажирів. Для ліквідації пожежі в транспортному засобі були викликані рятувальники.
Як повідомили в ДСНС у Рівненській області, інцидент трапився о 19.54 на вулиці Соборна в тролейбусі, наступному за маршрутом №10.
"Прибулі за вказаною адресою рятувальники встановили, що загоряння сталося під аркою переднього колеса. Займання швидко ліквідували. Серед пасажирів жертв і постраждалих немає", - розповіли в ДСНС.
Причини загоряння на даний момент встановлюють фахівці.
Нагадаємо, напередодні Нового року в Берегові Закарпатської області у житловому будинку виявили тіло 17-річної дівчини.
За попередніми даними поліції, вона померла через отруєння чадним газом.
Читайте також:
- Марина Хлєбнікова вперше після пожежі особисто звернулася до шанувальників
- Згоріли 10 автомобілів "швидкої": у Донецькій області сталася пожежа в медзакладі
- 14 дітей опинилися на вулиці після пожежі: багатодітній родині зібрали гроші на нове житло
- У переповненому дітьми готелі під Вінницею сталася пожежа, загинула 19-річна дівчина
- Страшна пожежа під Тернополем: горить склад хлібокомбінату
- Обпалено 90% тіла: в результаті пожежі в лікарні на Прикарпатті постраждали три медика
- Пожежа в реанімації на Прикарпатті виникла через запалену свічку: пацієнти згоріли живцем
- Пожежа в реанімації на Прикарпатті: померла санітарка, яка запалила заупокійну свічку