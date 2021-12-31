На Харківщині водії не пропускали швидку, яка везла дитину з апендицитом: відео інциденту

У Харківській області водії не пропускали швидку, яка везла дитину з апендицитом / Скрін з відео

У Балаклії Харківської області медики спішили до лікарні з 11-річним пацієнтом, у якого був апендицит.

По дорозі до медзакладу бригада швидкої зіткнулася із байдужістю серед водіїв. Відповідне відео було опубліковане на сторінці Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Зазначається, що медики у четвер, 30 грудня, везли до лікарні 11-річну дитину з діагнозом апендицит.

Як видно з відео, бригада поспішала з увімкненими сиренами, проте жовтий бус, який їхав попереду швидкої допомоги, навіть не спробував їх пропустити на завантаженій автомобілями трасі. Мікроавтобус тривалий час не з’їжджає з дороги, хоча кілька разів трапляються "кишені", у яких можна зупинитися.

Врешті решт автомобіль швидкої виїхав на зустрічну і об'їхав мікроавтобус.

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Медики закликали водіїв поступатися дорогою каретам швидкої.

"Завжди надавайте перевагу у русі спеціалізованим авто екстреної медичної допомоги, які рухаються із звуковими та світловими сигналами, адже ми поспішаємо врятувати чиєсь життя!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті в селі Нове Давидкове Мукачівського району фельдшер підійнялася на дах церкви, щоб врятувати життя 25-річному чоловікові. Будівельник зірвався з купола храму під час ремонтних робіт.

Також раніше повідомлялося, що у Рівному фельдшера швидкої допомоги побив бешкетник у кав’ярні, куди медик приїхав на виклик. Зараз Ігор Мосійчук на лікарняному, у нього – черепно-мозкова травма й розхитані від удару зуби.

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