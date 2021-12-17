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Згоріли 10 автомобілів "швидкої": на Донеччині сталася пожежа у медзакладі

17 грудня 2021, 18:56

Людей через вогонь довелося евакуювати.

На Донеччині пожежа пошкодила 10 автомобілів "швидкої" / Полиция Донецкой области

У Краматорську Донецької області сталася пожежа на території Центральної обласної диспетчерської швидкої допомоги.

Співробітників станції під час загоряння евакуювали, повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

"17 грудня близько 09:00 до чергової частини Краматорського РУП надійшло повідомлення від працівника ДСНС про загоряння в гаражі Центральної обласної диспетчерської ШМД у Краматорську", – зазначають у поліції.

Найбільше "не пощастило" автомобілям швидкої допомоги – були пошкоджені 10 транспортних засобів.

Чому виникло загоряння – поки не відомо. Над встановленням причини працюють правоохоронці і рятувальники.

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Нагадаємо, у Львові в квартирі новобудови загинула закохана пара. 27-річний хлопець і 28-річна дівчина задихнулися від диму уві сні і померли, не приходячи до тями.

Раніше повідомлялося, що у Львові прогримів вибух в житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали троє людей – їх з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню.

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18:56

Згоріли 10 автомобілів "швидкої": на Донеччині сталася пожежа у медзакладі

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