Згоріли 10 автомобілів "швидкої": на Донеччині сталася пожежа у медзакладі

Людей через вогонь довелося евакуювати.
У Краматорську Донецької області сталася пожежа на території Центральної обласної диспетчерської швидкої допомоги.
Співробітників станції під час загоряння евакуювали, повідомляє пресслужба поліції Донецької області.
"17 грудня близько 09:00 до чергової частини Краматорського РУП надійшло повідомлення від працівника ДСНС про загоряння в гаражі Центральної обласної диспетчерської ШМД у Краматорську", – зазначають у поліції.
Найбільше "не пощастило" автомобілям швидкої допомоги – були пошкоджені 10 транспортних засобів.
Чому виникло загоряння – поки не відомо. Над встановленням причини працюють правоохоронці і рятувальники.
Нагадаємо, у Львові в квартирі новобудови загинула закохана пара. 27-річний хлопець і 28-річна дівчина задихнулися від диму уві сні і померли, не приходячи до тями.
Раніше повідомлялося, що у Львові прогримів вибух в житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали троє людей – їх з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню.
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