У переповненому дітьми готелі під Вінницею сталася пожежа, загинула 19-річна дівчина

У готелі під Вінницею сталася пожежа – загинула 19-річна працівниця закладу / Коллаж Главред

На Вінниччині в ніч на середу, 22 грудня, сталася пожежа у шестиповерховому готелі на території комплексу відпочинку "Батерфляй", що розташований у селі Садове Вінницького району.

Внаслідок пожежі загинула одна людина, ще двоє – постраждали, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники отримали виклик про пожежу о 02:59, о пів на шосту ранку вогонь вдалося загасити.

Через вогонь усіх людей з будівлі довелося евакуювати. Там перебувала понад півсотня дітей.

"Внаслідок пожежі 1 особа загинула та 2 особи травмовано. До прибуття підрозділу з будівлі було евакуйовано 56 осіб (53 дитини та троє дорослих)", – повідомили у ДСНС.

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У Держслужбі з надзвичайних ситуацій зазначають, що причина виникнення загоряння ще встановлюється.

Як почувають себе діти

Як пише місцеве видання 20 хвилин, у закладі зібралося багато дітей від 6 до 15 років, тому що там був спортивний збір спортсменів з текхвондо. Діти збиралися взяти участь у спортивних змаганнях.

"Мені повідомив про пожежу тренер. За його словами, наші діти вчасно евакуйовані. Вони всі живі та не ушкоджені. Наразі діти в безпечному місці та чекають сніданку", – розповів виданню журналіст і батько одного з хлопчиків, які перебували у таборі, Віталій Павловський.

Він зазначив, що юні спортсмени жили на п’ятому поверсі будівлі. Пожежа була на шостому поверсі.

Хто загинув внаслідок пожежі у готелі

У поліції Вінницької області повідомили, що під час пожежі троє людей вистрибнули з вікна. Внаслідок цього від отриманих ушкоджень загинула дівчина. Двоє людей – 19-річна дівчина і 43-річний чоловік – госпіталізовані у лікарню.

Як повідомляє кореспондент ТСН, загиблій було 19 років, вона працювала у цьому закладі. Рятуючись від вогню, вона вистрибнула з вікна шостого поверху.

Поліція уже порушила кримінальне провадження

У поліції Вінницької області повідомили, що уже розпочали кримінальне провадження за фактом пожежі.

"Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові в квартирі новобудови загинула закохана пара. 27-річний хлопець і 28-річна дівчина задихнулися від диму уві сні і померли, не приходячи до тями.

Раніше повідомлялося, що у Львові прогримів вибух в житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали троє людей – їх з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню.

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