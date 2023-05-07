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Вночі у низці міст окупованого Криму пролунали вибухи: що відомо

Анна Ярославська
7 травня 2023, 07:49 оновлено 7 травня, 08:06
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Представники окупаційної "адміністрації" Севастополя заявили про нібито атаку ЗСУ безпілотниками.
​ Минулої ночі в Криму гриміли вибухи
​ Минулої ночі в Криму гриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: /pixabay.com, Telegram

Вночі в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Як пишуть місцеві Telegram-канали, вибухи звучали біля Козачої бухти, яка розташована в 15 кілометрах від центру Севастополя, а також в інших містах.

У Telegram-каналі "ЧП / Севастополь" пишуть про серію вибухів в районі мису Фіолент.

"З Козачки 2 "хлопки" чути було. Щось в Козачку бахнуло. Найімовірніше, безпілотники бахають, це біля 35 батареї. На Фіоленті було чути вибух, стіни і вікна дуже сильно хитнулися", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Також у соцмережі висловлюють припущення, що вибухи можуть бути пов'язані з безпілотниками.

"Бахає не біля батареї, вибух в самому місті був. Бабахнуло і пожежа недалеко від кладовища на Фіолеті. Безпілотник впав на Фіоленті в бік 5 кілометра", - пишуть в мережі.

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що вибухи гриміли в таких окупованих містах: Саки, Євпаторія, Севастополь, Новофедорівка, Козача бухта, Красноперекопськ:

"4:15 - м. Саки. Три вибухи. Відпрацювало ППО.

4:19 - м. Євпаторія. Кілька вибухів.

4:22 - м. Севастополь. ППО.

4:29 - м. Новофедорівка. "Хлопки" схожі на ППО.

4:35 - м. Козача бухта. Чути два вибухи.

4:39 - м. Севастополь. Голосно. Працює ППО.

5:04 – м. Красноперекопськ. Вибух".

Вночі у низці міст окупованого Криму пролунали вибухи: що відомо

Представники окупаційної "адміністрації" Севастополя заявили про нібито атаку ЗСУ безпілотниками.

Як розповів гауляйтер Севастополя Михайло Развозжаєв у своєму Telegram, цієї ночі сили ППО і підрозділи РЕБ "відбили чергову атаку" на місто. А всього на Крим і Севастополь, за його словами, було направлено "понад 10 безпілотників".

"1 БПЛА втратив керування і впав у лісосмузі в районі 5 км, уламки знайдено співробітниками МВС і МНС. Другий безпілотник був збитий над морем в районі м. Херсонес, третій - над морем з боку Північного молу", - стверджує "чиновник".

Він також додав, що жодні об'єкти в місті не постраждали.

Скріншот

Крім того, в Мережі опублікували фото з уламками, як стверджується, збитих цієї ночі над Кримом безпілотників.

Уламки безпілотника
Уламки безпілотника / Фото t.me/bazabazon
Уламки безпілотника
Уламки безпілотника / Фото t.me/bazabazon

"Бавовна" з пожежею в Севастополі

У ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті в окупованому Севастополі. Спалахнула масштабна пожежа, площа якої склала майже 1000 кв. м.

Нафтобаза загорілася внаслідок влучання безпілотного літального апарату.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи та потужну пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Севастополі.

За його словами, внаслідок "бавовни" було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхея загальна ємність - близько 40 тисяч тонн, ці нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ.

Зрадниця України Ольга Ковітіді, яка зараз є так званим сенатором Ради Федерації РФ від окупаційної влади Криму, закликала завдати удару по Одесі у відповідь на пожежу на нафтобазі в Козачій бухті Севастополя.

Дивіться відео інтерв'ю керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, який розповів, як Росія спробує утримати Крим:

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