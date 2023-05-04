Вибухи в Києві: безпілотник збили прямо над Майданом Незалежності - почалася пожежа

Уламки безпілотника вдарили по 4-поверховій будівлі в Солом'янському районі столиці.

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У Києві збили безпілотник прямо над Майданом Незалежності / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Києві під час повітряної тривоги помітили невідомий безпілотник. Його збили прямо над центром столиці. Однак уламки вдарили по 4-поверховій будівлі. Почалася пожежа. Відео вже розлетілися в Мережі.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що уламки безпілотника впали в Солом'янському районі столиці. Площа пожежі становить 50 квадратних метрів.

"У Соломʼянському районі рятувальники ліквідували загоряння на першому поверсі 4 поверхової будівлі ТЦ, що сталося на площі 50 м.кв. Внаслідок ураження уламків літального апарату вибуховою хвилею зруйновані декоративні зовнішні елементи будівлі та скло на площі до 150 м.кв. Несучі конструкції не пошкоджені", - написав Кличко.

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За попередніми даними, постраждалих і загиблих немає. Однак ця інформація уточнюється.

У мережі з'явилися відео з моментом збиття безпілотника. Прямо над Майданом Незалежності в Києві українські силовики потрапили в дрон, той вибухнув і почав падати.

Дивіться відео з моментом падіння безпілотника в Києві:

У Києві збили безпілотник прямо над Майданом Незалежності / фото: скріншот

Пізніше з'явилося відео. Як повідомляється, на ньому видно наслідки попадання уламків по будівлі.

Дивіться відео з наслідками падіння безпілотника в Києві:

У Києві збили безпілотник прямо над Майданом Незалежності / фото: скріншот

Як повідомляв Главред, в ніч на 3 травня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, гриміли вибухи. Російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131 п'ять областей України - Київську, Дніпропетровську, Миколаївську, Кіровоградську та Запорізьку. Цілями були цивільні та промислові об'єкти інфраструктури.

Атака почалася близько опівночі. Сили ППО України знищили 21 дрон ворога, але, на жаль, деякі ворожі безпілотники досягли мети.

Вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетний удар російських окупантів. Українців закликали не ігнорувати загрозу і пройти в укриття або дотримуватися правил "двох стін". Працювали сили ППО. Після шостої години ранку в Україні почалися відбої тривоги.

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