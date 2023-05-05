Вночі у Дніпрі лунали вибухи: що відомо на даний момент

У ніч на п'ятницю, 5 травня, в Дніпрі було чутно звуки вибухів, в регіоні оголосили сигнал повітряної тривоги.
Про звуки потужних вибухів повідомили кореспонденти Zn.ua близько години ночі.
"Дніпро, наші кореспонденти повідомляють про серію вибухів у передмісті. За попередніми даними, робота ППО", – йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали писали, що російська окупаційна армія запустила по Дніпропетровській області дрони-камікадзе Shahed-136.
Поки що влада регіону та обласного центру не коментували вибухи.
Атака дронів на Україну
Вночі 4 травня російські окупанти атакували Україну з повітря дронами-камікадзе. У низці областей була оголошена повітряна тривога. Працювали системи протиповітряної оборони. У Повітряних силах України повідомили, що окупанти застосували 24 ударні дрони Shahed-136/131. Силами і засобами Повітряних Сил було знищено 18 ударних БпЛА і один розвідувальний дрон.
У ніч на 3 травня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, гриміли вибухи. Російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131 п'ять областей України - Київську, Дніпропетровську, Миколаївську, Кіровоградську та Запорізьку. Цілями були цивільні та промислові об'єкти інфраструктури.
Атака почалася близько опівночі. Сили ППО України знищили 21 дрон ворога, але, на жаль, деякі ворожі безпілотники досягли мети.
Вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетний удар російських окупантів. Українців закликали не ігнорувати загрозу і пройти в укриття або дотримуватися правил "двох стін". Працювали сили ППО. Після шостої години ранку в Україні почалися відбої тривоги.
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