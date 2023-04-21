Вночі РФ атакувала Україну дронами, вибухи прогриміли в Києві, Харкові, Полтаві: що відомо

Минулої ночі по всій території України була оголошена повітряна тривога.

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Окупанти атакували Україну дронами Шахед-136 / Фото twitter

Вночі 21 квітня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Країна-агресор РФ атакувала нашу країну дронами-камікадзе. Повідомлялося про серію вибухів у Харкові, в Київській області працювали сили ППО, а в Полтавській області зафіксовано "приліт" в об'єкт цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, удар БПЛА припав на Полтавський район. На місці руйнування цивільної інфраструктури виникло загоряння.

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"Рятувальники працюють над гасінням пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає", - написав чиновник у Telegram.

У Харкові, як пише Суспільне, минулої ночі було чути серію вибухів, ймовірно - за містом.

Атака Києва дронами

Після 25-денної тиші столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку російських окупантів.

"Тактика противника залишилася колишньою. З настанням темного часу доби з північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, агресор, ймовірно, використовував нову партію іранських БПЛА Shahed", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.

Як відомо на цей час, обійшлося без жертв і руйнувань. Інформація уточнюється.

Як повідомляв Главред, в ніч на середу, 19 квітня, в Одесі прогриміли вибухи, було оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Шахед-136 Одеську область, було влучання в об'єкт інфраструктури.

У Повітряних силах повідомили, що в противник атакував Одеську область за допомогою 12 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Захисники українського неба знищили 10 з них.

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