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Вночі РФ атакувала Україну дронами, вибухи прогриміли в Києві, Харкові, Полтаві: що відомо

Анна Ярославська
21 квітня 2023, 06:48 оновлено 21 квітня, 06:57
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Минулої ночі по всій території України була оголошена повітряна тривога.
Дрон Шахед-136
Окупанти атакували Україну дронами Шахед-136 / Фото twitter

Вночі 21 квітня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Країна-агресор РФ атакувала нашу країну дронами-камікадзе. Повідомлялося про серію вибухів у Харкові, в Київській області працювали сили ППО, а в Полтавській області зафіксовано "приліт" в об'єкт цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, удар БПЛА припав на Полтавський район. На місці руйнування цивільної інфраструктури виникло загоряння.

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"Рятувальники працюють над гасінням пожежі. За попередніми даними, постраждалих немає", - написав чиновник у Telegram.

Вночі РФ атакувала Україну дронами, вибухи прогриміли в Києві, Харкові, Полтаві: що відомо

У Харкові, як пише Суспільне, минулої ночі було чути серію вибухів, ймовірно - за містом.

Вночі РФ атакувала Україну дронами, вибухи прогриміли в Києві, Харкові, Полтаві: що відомо

Атака Києва дронами

Після 25-денної тиші столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку російських окупантів.

"Тактика противника залишилася колишньою. З настанням темного часу доби з північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, агресор, ймовірно, використовував нову партію іранських БПЛА Shahed", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.

Як відомо на цей час, обійшлося без жертв і руйнувань. Інформація уточнюється.

Як повідомляв Главред, в ніч на середу, 19 квітня, в Одесі прогриміли вибухи, було оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Шахед-136 Одеську область, було влучання в об'єкт інфраструктури.

У Повітряних силах повідомили, що в противник атакував Одеську область за допомогою 12 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Захисники українського неба знищили 10 з них.

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