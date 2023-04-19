В Одесі та області пролунали вибухи, окупанти атакували регіон дронами: що відомо

У ніч на середу, 19 квітня, в Одесі пролунали вибухи, було оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Шахед-136 Одеську область, є влучання в об'єкт інфраструктури.
"Завдяки вдалій роботі наших сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучання по об'єкту громадської інфраструктури", - повідомили в Одеський РВА.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
На місці події рятувальники локалізують пожежу на місці "прильоту".
Пізніше у Повітряних силах повідомили, що вночі 19 квітня противник атакував Одеську область за допомогою 12 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Захисники українського неба знищили 10 із них.
Як повідомляв Главред, керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що країна-агресор Росія може готувати масований ракетний удар по Одесі. Російська окупаційна армія може атакувати місто в одну зі знакових дат - 2 або 9 травня.
Раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов зазначав, що метою ракетних атак Росії навесні та влітку стане транспортна інфраструктура. Він зазначив, що Росія зараз зосереджується на ударах у прифронтовій зоні.
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