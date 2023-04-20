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"Збили супутник Притули?": мережа вибухнула мемами після дивних спалахів у Києві

Альона Вороніна
20 квітня 2023, 10:16 оновлено 20 квітня, 10:26
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Українці почали жартувати, нібито у столицю прилетіли інопланетяни або українська ППО збила супутник NASA.
Меми в вспышке и взрыве в Киеве
Мережа вибухнула мемами після того, як над Києвом помітили дивний спалах і почули вибух/ соцмережі

Жителі Києва близько 22:00 у середу, 19 квітня, побачили яскравий синьо-зелений спалах у небі та слід під падіння дивного об’єкту, після чого пролунав звук вибуху. Через кілька хвилин після цього у столиці України та Київській області була оголошена повітряна тривога.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко після цієї події заявив, що спалах та вибух, за попередньою інформацією, пов’язані з падінням на Землю космічного супутника NASA. Після цього у Повітряних силах ЗСУ також зазначили, що спалахи могло викликати падіння супутника або метеорита, при цьому додали, що інформація уточнюється.

Натомість у NASA незадовго після цього заявили, що причиною спалахів і вибуху не міг бути їхній супутник, адже на той момент він все ще перебував на орбіті.

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У той же час користувачі соцмереж в такій ситуації зберегли своє почуття гумору й відреагували на подію безліччю мемів та жартів. Українці жартували, нібито це могли бути інопланетяни або термінатор, який тепер блукає столицею. Також звучали інші комічні "версії події", мовляв, спалах міг бути пов'язаний з тим, що українська ППО "збила супутник, який летів на Землю".

Главред зібрав підбірку народної творчості на цю тему.

Меми в вспышке и взрыве в Киеве
Меми про спалах та вибух у Києві/ соцмережі
Меми в вспышке и взрыве в Киеве
Меми про спалах та вибух у Києві/ соцмережі
Меми в вспышке и взрыве в Киеве
Меми про спалах та вибух у Києві/ соцмережі
Меми в вспышке и взрыве в Киеве
Меми про спалах та вибух у Києві/ соцмережі
Меми в вспышке и взрыве в Киеве
Меми про спалах та вибух у Києві/ соцмережі
Меми в вспышке и взрыве в Киеве
Меми про спалах та вибух у Києві/ соцмережі
Меми в вспышке и взрыве в Киеве
Меми про спалах та вибух у Києві/ соцмережі
Меми в вспышке и взрыве в Киеве
Меми про спалах та вибух у Києві/ соцмережі
Меми в вспышке и взрыве в Киеве
Меми про спалах та вибух у Києві/ соцмережі
Меми в вспышке и взрыве в Киеве
Меми про спалах та вибух у Києві/ соцмережі
Меми в вспышке и взрыве в Киеве
Меми про спалах та вибух у Києві/ соцмережі
Меми в вспышке и взрыве в Киеве
Меми про спалах та вибух у Києві/ соцмережі
Меми в вспышке и взрыве в Киеве
Меми про спалах та вибух у Києві/ соцмережі

Дивні спалахи та вибух у Києві

Жителі Києва у середу, 19 квітня, близько 22:00 побачили спалахи у небі, після чого почули вибух. У столиці та Київській області за кілька хвилин після цього оголосили повітряну тривогу.

Голова КМВА Сергій Попко заявив, що яскраве світіння повітряного об'єкта, за попередньою інформацією, було результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. При цьому він пояснив, що повітряну тривогу оголосили для того, щоб уникнути жертв внаслідок падіння уламків супутника. У Повітряних силах ЗСУ також зазначили, що, за попередньою інформацією, спалахи над Києвом ввечері 19 квітня пов'язані з падінням супутника чи метеорита і додали, що це уточнюється.

Проте пізніше у NASA заявили, що спалахи у Києві не пов’язані з падінням їхнього супутника, адже на той момент він все ще перебував на орбіті.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко після заяви NASA зазначив, що поки що досі не встановлено, що саме стало причиною яскравих спалахів та вибуху над Києвом, причину будуть визначати спеціалісти. У той же час він наголосив, що в цей час не було зафіксовано використання російськими окупантами літальних апаратів, також це не був удар ворожими ракетами.

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