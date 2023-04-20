Це був не супутник і не ППО: у КМВА прокоментували яскравий спалах над Києвом 19 квітня

Що саме городяни бачили в небі над столицею – повинні з'ясувати фахівці.

https://glavred.net/ukraine/eto-byl-ne-sputnik-i-ne-pvo-v-kgva-prokommentirovali-yarkuyu-vspyshku-nad-kievom-19-aprelya-10464643.html Посилання скопійоване

19 квітня над Києвом помітили яскравий спалах / скріншот ​

Спалах над Києвом пізно ввечері 19 квітня, який бачили жителі міста, не пов'язаний з ракетними ударами і падінням супутника NASA. Що саме це було – повинні з'ясувати фахівці. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Близько 22:00 19 квітня в межах Києва в небі було зафіксовано падіння невідомого повітряного об'єкта. Після перевірки та уточнення інформація про ймовірне застосування ворожих літальних апаратів або повітряного удару ракетним озброєнням не підтвердилася", - йдеться у повідомленні.

Але дуже яскраве світіння від падіння невідомого об'єкта викликало у киян хвилювання та занепокоєння. Щоб заспокоїти жителів і гостей столиці, Київська військова адміністрація оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта. Ця інформація була попередньою.

відео дня

"На той момент даних або попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства або астрономічної обсерваторії не було. Однак було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника. Зараз, після офіційної заяви NASA, ми можемо дати уточнену інформацію – це не був їхній супутник. Що саме це було – повинні з'ясувати фахівці", - сказав Попко.

Він також додав, що спалах не був пов'язаний ані з ракетним обстрілом, ані з роботою протиповітряної оборони.

Дивний спалах у небі та вибух у Києві

Близько 22: 00 ввечері 19 квітня жителі Києва побачили зелений спалах у небі, а потім пролунав звук вибуху. За кілька хвилин було оголошено повітряну тривогу.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що яскраве світіння повітряного об'єкта, за попередньою інформацією, це стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.

"Щоб уникнути жертв від падінь на землю уламків - була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала", - повідомив він.

Спалах у небі над Києвом ввечері 19 квітня / скріншот

Пізніше в Повітряних салах повідомили, що, за попередньою інформацією спалахи над Києвом близько 22:30 пов'язані з падінням супутника/метеорита. Інформація уточнюється.

Представник управління комунікацій NASA Роб Маргетта спростував інформацію про падіння супутника в Києві. За його словами, супутник RHESSI все ще знаходився на орбіті в момент спостереження спалаху в київському небі.

Тим часом у головному центрі спеціального контролю повідомили, що 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України було зареєстровано високоенергетичну акустичну подію. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. Подія, ймовірно, пов'язана з входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється.

Інші новини: