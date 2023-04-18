Українські безпілотники вже дістають до Москви: Буданов розповів подробиці

"Норми безпеки" в Росії порушуються "занадто часто", підкреслив начальник ГУР.

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Кирило Буданов розповів про потенціал українських безпілотників / УНІАН, скріншот

Про розвиток напрямку по створенню ударних вітчизняних безпілотників розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Безпілотні літальні апарати України вже можуть долітати до Москви й навіть далі, заявив він в ефірі радіо NV.

"Долітають в Москву і далі", - сказав Буданов. Втім, він відмовився деталізувати подробиці українських операцій із застосуванням безпілотників.

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Разом з тим начальник ГУР Міноборони зазначив, що "норми безпеки" в Росії порушуються "занадто часто".

"Це аномально, так просто не буває", – додав Буданов.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

"Бавовна" в РФ

Нагадаємо, в Білгородській області раніше пролунали потужні вибухи. В результаті в деяких районах відключили електроенергію.

У мережі опубліковані кадри наслідків"бавовни". Відзначимо, що в результаті вибухів видно пожежу і густий стовп диму. Повідомляється, що вибухи прогриміли на підстанції в Бєлгороді.

Раніше в районі російського міжнародного аеропорту Брянська прогриміла потужна "бавовна".

Там стверджують, що місцеві жителі почули 2 вибухи. Там нібито спрацювала російська система ППО по українському дрону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

Крім того, в мережі також уточнили про те, що вибухи прогриміли в Брянській області РФ.

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