Українські безпілотники вже дістають до Москви: Буданов розповів подробиці

Про розвиток напрямку по створенню ударних вітчизняних безпілотників розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Безпілотні літальні апарати України вже можуть долітати до Москви й навіть далі, заявив він в ефірі радіо NV.
"Долітають в Москву і далі", - сказав Буданов. Втім, він відмовився деталізувати подробиці українських операцій із застосуванням безпілотників.
Разом з тим начальник ГУР Міноборони зазначив, що "норми безпеки" в Росії порушуються "занадто часто".
"Це аномально, так просто не буває", – додав Буданов.
Хто такий Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
"Бавовна" в РФ
Нагадаємо, в Білгородській області раніше пролунали потужні вибухи. В результаті в деяких районах відключили електроенергію.
У мережі опубліковані кадри наслідків"бавовни". Відзначимо, що в результаті вибухів видно пожежу і густий стовп диму. Повідомляється, що вибухи прогриміли на підстанції в Бєлгороді.
Раніше в районі російського міжнародного аеропорту Брянська прогриміла потужна "бавовна".
Там стверджують, що місцеві жителі почули 2 вибухи. Там нібито спрацювала російська система ППО по українському дрону.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.
Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.
Крім того, в мережі також уточнили про те, що вибухи прогриміли в Брянській області РФ.
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