Нічна атака дронів: на Вінничині прогримів вибух

Повітряні сили ЗСУ попереджали про дві групи ударних безпілотників у Вінницькій області.

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Вночі на Вінниччині прогримів вибух / Колаж: Главред, фото: militarytimes.com, depositphotos.com/ua

У ніч на 5 грудня у Вінницькій області пролунав звук вибуху. У регіоні було оголошено повітряну тривогу через російські дрони-камікадзе.

"У Вінницькій області пролунав звук вибуху. У регіоні оголошена повітряна тривога. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників", - йдеться у повідомленні Суспільного.

Повітряні сили попереджали про дві групи ударних безпілотників у Вінницькій області. У відомстві зазначили, що перша група в північній частині регіону рухалася курсом на захід.

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Друга група ударних БПЛА увійшла у Вінницьку область із західної частини Черкаської області.

Офіційну інформацію про причини або наслідки вибуху поки не повідомляли.

Як повідомляв Главред, під час нічної атаки на Україну 4 грудня країна-агресор РФ намагалася атакувати дронами "Шахед" критичну інфраструктуру Прикарпаття. Сили протиповітряної оборони знищили всі цілі.

Також у ніч на 4 грудня на Хмельниччині під час повітряної тривоги місцеві жителі чули вибух. У Повітряних силах повідомили, що протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев'яти областях України.

В результаті бойової роботи знищені 18 ударних БпЛА і одна керована авіаційна ракета Х-59.

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