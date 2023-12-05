Нічна атака дронів: на Вінничині прогримів вибух

У ніч на 5 грудня у Вінницькій області пролунав звук вибуху. У регіоні було оголошено повітряну тривогу через російські дрони-камікадзе.
"У Вінницькій області пролунав звук вибуху. У регіоні оголошена повітряна тривога. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників", - йдеться у повідомленні Суспільного.
Повітряні сили попереджали про дві групи ударних безпілотників у Вінницькій області. У відомстві зазначили, що перша група в північній частині регіону рухалася курсом на захід.
Друга група ударних БПЛА увійшла у Вінницьку область із західної частини Черкаської області.
Офіційну інформацію про причини або наслідки вибуху поки не повідомляли.
Як повідомляв Главред, під час нічної атаки на Україну 4 грудня країна-агресор РФ намагалася атакувати дронами "Шахед" критичну інфраструктуру Прикарпаття. Сили протиповітряної оборони знищили всі цілі.
Також у ніч на 4 грудня на Хмельниччині під час повітряної тривоги місцеві жителі чули вибух. У Повітряних силах повідомили, що протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев'яти областях України.
В результаті бойової роботи знищені 18 ударних БпЛА і одна керована авіаційна ракета Х-59.
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