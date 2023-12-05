УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Російські безпілотники атакували Львівщину, є влучання - ОВА

Руслана Заклінська
5 грудня 2023, 10:02оновлено 5 грудня, 10:32
Внаслідок влучання постраждав об'єкт інфраструктури та виникла пожежа.
Російські безпілотники атакували Львівщину, є влучання - ОВА
Львівщину атакували БПЛА / Колаж: Главред, фото: УНІАН

На Львівщині, у ніч на 5 грудня, три безпілотники типу "Шахед" ворожого походження вразили об'єкт інфраструктури. Внаслідок цього виникла пожежа. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами Козицького, внаслідок атаки є руйнування, але обійшлось без постраждалих.

"Є незначні руйнування. Обійшлося без жертв та постраждалих. Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає", - сказав Максим Козицький.

відео дня

Під час повітряної тривоги, в повітряний простір Львівщини проникли три ворожі безпілотники. Ці дрони постійно маневрували, змінюючи напрямок, і приблизно о 4:00 ранку здійснили атаку на один з об’єктів інфраструктури в регіоні. Цей удар призвів до загоряння, яке оперативно локаліузвали працівники об’єкта.

Атака дронів в ніч на 5 грудня

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня у Вінницькій області прогримів вибух. Через присутність російських дронів-камікадзе в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Також Повітряні сили повідомили про знищення 10 ударних безпілотних літальних апаратів з 17 у різних регіонах України в результаті нічної атаки.

Крім цього, у тимчасово окупованому Криму вночі на 5 грудня прогриміли вибухи. Місцеві також чули проліт раке і роботу ППО. Після цього керченський міст закрили, а в деяких районах спостерігалося відключення електропостачання.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
БПЛА Львівщина дрони атака дронів
Реклама

Головне за день

Окупанти обстріляли центр Херсона: є загиблі та поранені

Окупанти обстріляли центр Херсона: є загиблі та поранені

10:28 Україна
"Узбіччя всіяні тілами росіян": у ЗСУ розповіли про великі втрати та важкі бої під Авдіївкою

"Узбіччя всіяні тілами росіян": у ЗСУ розповіли про великі втрати та важкі бої під Авдіївкою

10:16 Україна
РФ готує підступну атаку: відома можлива дата масованого обстрілу України

РФ готує підступну атаку: відома можлива дата масованого обстрілу України

09:35 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:28

Окупанти обстріляли центр Херсона: є загиблі та поранені

10:16

"Узбіччя всіяні тілами росіян": у ЗСУ розповіли про великі втрати та важкі бої під Авдіївкою

10:08

У Феодосії дрони атакували нафтобазу окупантів: подробиці нічного удару по Криму

10:02

В Україні підвищать пенсії іншим: чи буде великий приріст

10:02

Російські безпілотники атакували Львівщину, є влучання - ОВА

Росія розпалюватиме війни в кількох країнах, військові поразки можуть запустити революцію - СнєгирьовРосія розпалюватиме війни в кількох країнах, військові поразки можуть запустити революцію - Снєгирьов
09:46

Все зблендерити і запекти: елементарний рецепт сирної запіканки, яку приготувати може навіть дитина

09:35

РФ готує підступну атаку: відома можлива дата масованого обстрілу України

09:26

"Цей пінг-понг - несправедливий": Єврокомісія розкритикувала вимоги Польщі

09:18

"Маємо надію, що нічого не загрожує": у ГУР розкрили стан отруєних офіцерів і дружини Буданова

Реклама
09:11

Гороскоп на завтра 6 грудня 2023: Скорпіонам - нудьга, Водолії озолотяться

08:32

Велика Британія передала Україні новітні ракети Martlet - The Times

08:29

ЗСУ відбили втрачені позиції та атакують поблизу Степового - ISW

08:17

Наступ ЗСУ на Мелітополь: українські бійці виснажують та нищать окупантів

08:10

На нас чекає новий раунд внутрішніх розборокПогляд

07:34

У Криму - потужна "бавовна", пролунали близько 30 вибухів: що відомо

06:44

Нічна атака дронів: на Вінничині прогримів вибух

06:10

За що ми воюємо?Погляд

05:05

"Його залишки розтануть": експерт розкрив, скільки ще Путін буде президентом РФВідео

04:37

В України може з'явитися можливість бити ракетами по Росії - ЗМІ

03:20

"Економіка може "перегрітися": чим РФ загрожує збільшення витрат на оборонку

Реклама
02:55

Випадкове фото Пугачової та малолітніх дітей Галкіна потрапило в мережу

02:25

"Процес розпаду РФ неминучий": Тука сказав, чого бояться Європа і СШАВідео

01:35

Експерт спрогнозував, що може спровокувати бунти в Росії

00:50

"Поставки зброї припиняться": у США зробили гучну заяву про військову допомогу Україні

00:33

Потрібно знайти три цукерки серед снігових ельфів: надзвичайно складна загадка

00:01

ГУР анонсувало удари по Севастополю, Кримському мосту та Новоросійську найближчим часом

04 грудня, понеділок
23:45

Чому слово "меценат" раніше писали з великої літери: Авраменко розповів "секрет"Відео

23:04

Маразм міцнішає: поні з популярного мультика визнана в РФ екстремісткою

22:49

Колишній глава ЦРУ розніс Захід і назвав три причини зриву контрнаступу ЗСУ

22:35

Пролунали вибухи і почалася пожежа: росіяни атакували Харківщину "шахедами"

22:26

На півдні - "врожай" з полонених окупантів, Росія влаштувала нове "пекло" на фронті

22:17

Весь рік буде успішним та у достатку: у який колір вдягнутися на Новий рік-2024Відео

21:33

Синові відомого ведучого потрібна термінова операція

21:28

Звільнення ЗСУ територій і розпад Росії: Тука назвав оптимальний сценарійВідео

21:09

Путін пригрозив країнам Балтії, поставивши дивну умову

21:02

17-річна дочка Фреймут похвалилася бойфрендом і "видатними здібностями"

20:21

"Будемо жорстко вимагати": Польща хоче скасувати транспортний безвіз для українців

20:17

Під Бахмутом Росія тисне на ЗСУ піхотою, бронетехніку "відклала на потім"

20:17

Поїде на G20 і може потрапити за ґрати: президент Бразилії висміяв Путіна

20:08

"За рішенням трійок - розстрілювати": Хливнюк пояснив артистам "поза політикою", чому війна їх стосується

Реклама
20:02

Мосійчук про оборону Півдня: Правоохоронці мають дати чесну відповідь на питання, чому командування не виконало інструкцію

19:49

Ведуча 1+1 показала новонароджену доньку та назвала її незвичайне ім'я

19:30

У Севастополі все менше російських кораблів - OSINT

19:21

Антициклон та холоднеча не відступають: в Україні вдарить 15 градусів морозу

19:16

Зима ускладнить бої, НАТО надасть Україні довгострокову підтримку - Столтенберг

19:10

Нова термобарична бойова частина в Shahed-131/136: що цеПогляд

19:03

ЗСУ потужно атакували нафтобазу окупантів у Луганську - у СтратКомі підтвердили удар

18:48

Російські окупанти вбили відомого українського ексфутболіста

18:48

2024 рік стане роком зрушень на фронті: Снєгирьов - про поразку РФ

18:42

Григорій Козловський: наші хлопці з "Руху" U-13 достойно перемогли у турнірі Number One Cup актуально

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти