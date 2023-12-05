Російські безпілотники атакували Львівщину, є влучання - ОВА

Внаслідок влучання постраждав об'єкт інфраструктури та виникла пожежа.

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Львівщину атакували БПЛА / Колаж: Главред, фото: УНІАН

На Львівщині, у ніч на 5 грудня, три безпілотники типу "Шахед" ворожого походження вразили об'єкт інфраструктури. Внаслідок цього виникла пожежа. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами Козицького, внаслідок атаки є руйнування, але обійшлось без постраждалих.

"Є незначні руйнування. Обійшлося без жертв та постраждалих. Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає", - сказав Максим Козицький. відео дня

Під час повітряної тривоги, в повітряний простір Львівщини проникли три ворожі безпілотники. Ці дрони постійно маневрували, змінюючи напрямок, і приблизно о 4:00 ранку здійснили атаку на один з об’єктів інфраструктури в регіоні. Цей удар призвів до загоряння, яке оперативно локаліузвали працівники об’єкта.

Атака дронів в ніч на 5 грудня

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня у Вінницькій області прогримів вибух. Через присутність російських дронів-камікадзе в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Також Повітряні сили повідомили про знищення 10 ударних безпілотних літальних апаратів з 17 у різних регіонах України в результаті нічної атаки.

Крім цього, у тимчасово окупованому Криму вночі на 5 грудня прогриміли вибухи. Місцеві також чули проліт раке і роботу ППО. Після цього керченський міст закрили, а в деяких районах спостерігалося відключення електропостачання.

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