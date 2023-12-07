ЗСУ контратакували росіян на Авдіївському напрямку: в ISW розкрили деталі

Аналітики зазначають, що ЗСУ продовжують вести наступальні дії на Авдіївському напрямку, в той же час, російські війська просунулися у промзоні біля Авдіївки.

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Українські війська продовжують наступ на Степове / Колаж Главред, фото: Генштаб

Російські окупаційні війська продовжують активні наступальні дії під Авдіївкою. Як повідомили у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW) російські війська продовжили свій рух у промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

"У той же час, російські військові кореспонденти поширили інформацію про те, що росіянам вдалося продовжити свій рух на південь від сміттєзвалища Авдіївки, в районі коксохімічного заводу Авдіївки та біля Первомайського, а також на схід від Авдіївки", - йдеться у повідомлення ISW.

Проте експерти Інституту війни зауважили, що насправді немає підтверджень цих "досягнень".

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Згідно із звітом аналітиків, які посилаються на геолокаційні дані, видно рух підрозділів 87-го та 1487-го полків (1-й армійський корпус "ДНР"), 10-го танкового полку (3-й армійський корпус, Західний військовий округ) та диверсійно-штурмової бригади "Ветерани" у промзоні на південний схід від Авдіївки.

В ISW додали, що Збройні сили України відповідали росіянам своєю контратакою під Авдіївкою. З геолокаційних кадрів видно, що українські війська продовжують наступ на Степове. Українські війська утримують позиції в центрі Степового, незважаючи на російські атаки.

Наступ росіян на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові в Авдіївці відзначаються високою ефективністю при ліквідації російських окупантів, встановлюючи рекорди. Незважаючи на це, противник продовжує масштабні атаки, використовуючи значні людські та технічні ресурси для штурму міста. Українські військові вирішили не відступати з Авдіївки. Про це повідомив офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов.

Як зазначив повідомив керівник місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш, протягом останніх двох тижнів окупанти розширили штурмові дії в районі Авдіївки, використовуючи додаткові напрямки: через Спартак із Донецька та через промислову зону з Ясинуватої.

Близько 40 тисяч окупантів активно намагаються захопити місто Авдіївка в Донецькій області, і в разі успіху цього плану ціна для них стане дуже високою. Про це висловив військовий експерт Олександр Коваленко.

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