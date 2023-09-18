Вночі РФ атакувала дронами і ракетами південь і центр України: що відомо

Російські війська влаштували комбіновану атаку по Україні вночі 18 вересня, використавши ударні дрони-камікадзе і крилаті ракети.

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РФ випустила по Україні 17 крилатих ракет типу Х-101, Х-555, Х-55 / Колаж: Главред, фото: скріншот, відкриті джерела

Під ранок понеділка, 18 вересня, російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні - вони атакували дронами-камікадзе і трьома типами ракет - Х-101, Х-555 і Х-55. Силам ППО вдалося збити 18 дронів і 17 ракет.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, в ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БПЛА типу Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Дрони летіли з двох напрямків - Приморсько-Ахтарськ (Росія) і мис Чауда (Крим).

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"Всього зафіксовано 24 ударних БПЛА, в напрямку Миколаївської та Одеської областей", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, 18 ударних дронів були знищені протиповітряною обороною за маршрутом прямування.

Пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області.

"Залучено вісім бортів, зафіксовані пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Всі 17 - знищені силами та засобами Повітряних Сил в межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.

Знищено 18 дронів та 17 ракет / Фото: t.me/kpszsu

В Силах оборони Півдня України уточнили, що в їхній зоні відповідальності ППО вдалося збити 18 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/131": 11 - над Одещиною, 5 - над Миколаївщиною, 2 - над Кіровоградщиною.

Командувач Повітряними силами Микола Олещук подякував ЗСУ за роботу минулої ночі та показав, як захисники неба збивали російські ракети.

Дивіться відео - Як сили ППО України збивали ворожі цілі вночі 18 вересня:

Кадри роботи української ППО / скріншот

Атака на Одеську область

На Одещині під ударом було Подунав'я. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Виникла пожежа, яка оперативно ліквідована. Інформація про постраждалих не надходила.

Як уточнив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер, під ударом ворога знову перебував Ізмаїльський район.

"Наші сили ППО знищили 11 ударних безпілотників над Одеською областю. Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає", - написав він.

Атака на Миколаївську область

В результаті бойової роботи уламки збитого БПЛА спричинили загоряння неексплуатованої двоповерхової будівлі в Снігурівській громаді Миколаївської області.

Вогонь оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Атака на Хмельницьку область

Як розповів перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, вранці 18 вересня під час повітряної тривоги було чути вибухи, працювали сили ППО.

Постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох будинках.

Крім того, сталося падіння уламків і два вибухи на території виробничого підприємства.

"Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Проводяться відновлювальні роботи", - додав Тюрін.

РФ атакувала Херсонщину

Минула ніч на Херсонщині була важкою - ворог всю ніч обстрілював регіон. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, в результаті "прильоту" по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один - отримав травми, йому надано допомогу на місці.

У Кізомисі було влучання у приватний будинок. Від отриманих травм Літня жінка померла на місці.

"Чоловіка 60 років у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Під вогнем була і Ольга. Постраждала 63-річна жінка. Вона госпіталізована", - написав Прокудін у Telegram.

Як повідомляв Главред, за даними британської розвідки, взимку країна-агресор Росія ймовірно буде завдавати ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, як і минулого року. У британському Міноборони вважають, що Росія, ймовірно, здатна створити значні запаси крилатих ракет повітряного пуску.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна готується протистояти можливим ударам російських окупантів по енергетичній інфраструктурі восени та взимку.

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