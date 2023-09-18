УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вночі РФ атакувала дронами і ракетами південь і центр України: що відомо

Анна Ярославська
18 вересня 2023, 10:45 оновлено 18 вересня, 10:54
230
Російські війська влаштували комбіновану атаку по Україні вночі 18 вересня, використавши ударні дрони-камікадзе і крилаті ракети.
Ту-95МС, робота ППО
РФ випустила по Україні 17 крилатих ракет типу Х-101, Х-555, Х-55 / Колаж: Главред, фото: скріншот, відкриті джерела

Під ранок понеділка, 18 вересня, російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні - вони атакували дронами-камікадзе і трьома типами ракет - Х-101, Х-555 і Х-55. Силам ППО вдалося збити 18 дронів і 17 ракет.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, в ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БПЛА типу Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Дрони летіли з двох напрямків - Приморсько-Ахтарськ (Росія) і мис Чауда (Крим).

відео дня

"Всього зафіксовано 24 ударних БПЛА, в напрямку Миколаївської та Одеської областей", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, 18 ударних дронів були знищені протиповітряною обороною за маршрутом прямування.

Пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області.

"Залучено вісім бортів, зафіксовані пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Всі 17 - знищені силами та засобами Повітряних Сил в межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.

Знищено 18 дронів і 17 ракет
Знищено 18 дронів та 17 ракет / Фото: t.me/kpszsu

В Силах оборони Півдня України уточнили, що в їхній зоні відповідальності ППО вдалося збити 18 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/131": 11 - над Одещиною, 5 - над Миколаївщиною, 2 - над Кіровоградщиною.

Командувач Повітряними силами Микола Олещук подякував ЗСУ за роботу минулої ночі та показав, як захисники неба збивали російські ракети.

Дивіться відео - Як сили ППО України збивали ворожі цілі вночі 18 вересня:

Кадри роботи української ППО
Кадри роботи української ППО / скріншот

Атака на Одеську область

На Одещині під ударом було Подунав'я. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Виникла пожежа, яка оперативно ліквідована. Інформація про постраждалих не надходила.

Як уточнив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер, під ударом ворога знову перебував Ізмаїльський район.

"Наші сили ППО знищили 11 ударних безпілотників над Одеською областю. Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає", - написав він.

Атака на Миколаївську область

В результаті бойової роботи уламки збитого БПЛА спричинили загоряння неексплуатованої двоповерхової будівлі в Снігурівській громаді Миколаївської області.

Вогонь оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Атака на Хмельницьку область

Як розповів перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, вранці 18 вересня під час повітряної тривоги було чути вибухи, працювали сили ППО.

Постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох будинках.

Крім того, сталося падіння уламків і два вибухи на території виробничого підприємства.

"Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Проводяться відновлювальні роботи", - додав Тюрін.

РФ атакувала Херсонщину

Минула ніч на Херсонщині була важкою - ворог всю ніч обстрілював регіон. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, в результаті "прильоту" по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один - отримав травми, йому надано допомогу на місці.

У Кізомисі було влучання у приватний будинок. Від отриманих травм Літня жінка померла на місці.

"Чоловіка 60 років у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Під вогнем була і Ольга. Постраждала 63-річна жінка. Вона госпіталізована", - написав Прокудін у Telegram.

Як повідомляв Главред, за даними британської розвідки, взимку країна-агресор Росія ймовірно буде завдавати ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, як і минулого року. У британському Міноборони вважають, що Росія, ймовірно, здатна створити значні запаси крилатих ракет повітряного пуску.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна готується протистояти можливим ударам російських окупантів по енергетичній інфраструктурі восени та взимку.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

"Я просто зраджу їх": Зеленський відповів, чи віддасть Україна землі РФ "в обмін на мир"

"Я просто зраджу їх": Зеленський відповів, чи віддасть Україна землі РФ "в обмін на мир"

12:28 Україна
Ганна Маляр та інші: Кабмін звільнив заступників міністра оборони України

Ганна Маляр та інші: Кабмін звільнив заступників міністра оборони України

11:51 Україна
"Нелегкий шлях": Зеленський знає, де ЗСУ збираються прорвати оборону росіян

"Нелегкий шлях": Зеленський знає, де ЗСУ збираються прорвати оборону росіян

10:59 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:28

"Я просто зраджу їх": Зеленський відповів, чи віддасть Україна землі РФ "в обмін на мир"

12:07

Це потрібно робити раз на місяць: як помити килимок для миші

12:01

Віталій Козловський отримав військову спеціальність та показав бойове посвяченняВідео

11:59

"Готують контратаки": військовий експерт розкрив, що задумали росіяни на Запоріжжі

11:56

Іменини 19 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

Снаряди та озброєння Росії постачатиме Китай, але руками КНДР – Олег ЖдановСнаряди та озброєння Росії постачатиме Китай, але руками КНДР – Олег Жданов
11:51

Ганна Маляр та інші: Кабмін звільнив заступників міністра оборони України

11:47

"Путін став в один рядок з раком": Зеленський жорстко пройшовся по російському диктатору

11:40

Періодично приходить до тями: ЗМІ з'ясували, живий Кадиров чи мертвий

11:16

Барських розповів, чому сварився з продюсером Бадоєвим

Реклама
10:59

"Нелегкий шлях": Зеленський знає, де ЗСУ збираються прорвати оборону росіянВідео

10:45

Вночі РФ атакувала дронами і ракетами південь і центр України: що відомо

10:34

Як змінилися комунальні тарифи і скільки тепер заплатять українці: офіційні дані

10:29

РФ стягнула під Роботине тисячі елітних десантників на "м'ясні штурми"

10:18

Оладки будуть пишні, як хмаринки: рецепт від Євгена Клопотенка

10:01

В ООН готують нову допомогу для українців: хто може розраховувати на гроші

09:55

"Мішані атаки": у ЗСУ розкрили деталі останнього масованого удару по Україні

09:50

У Міноборони підтвердили звільнення Кліщіївки: РФ намагається повернути позиції

09:41

Гороскоп на завтра 19 вересня 2023: Раку - підвищення на роботі, Терезам - важка розмова з партнером

09:34

Як зрозуміти, що пора міняти дитяче взуття: ортопед показав простий тест

09:05

10 хвилин і готово: як прибрати подряпини на лінзах окулярів

Реклама
08:54

"Шойгу! Герасимов! Де бойові броньовані машини?"Погляд

08:53

Війна в Україні не закінчиться парадом ЗСУ в Москві - Буданов

08:30

На Бахмутському напрямку ЗСУ вибивають окупантів та закріплюються на нових позиціях

08:19

Слідом за Кіркоровим: дружина Цекало пришила собі нову попу

08:18

Буданов розповів, як Україна протистоятиме ракетним ударам РФ восени і взимку

08:07

Весь секрет у кефірі: суддя "Майстер Шефа" видав таємницю хрусткої та соковитої курочки на вечерю

07:24

Зеленський про контрнаступ ЗСУ: "Ми не повинні давати Путіну перепочинку"

07:02

Яке сьогодні свято 18 вересня: день у світовій та українській історії, церкві

06:46

ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор між РФ і Кримом до зими - Буданов

06:11

Майбутнє демократії і цифровий deep stateПогляд

05:15

Запаморочлива головоломка: тільки люди з високим IQ можуть знайти число 24

04:30

Жданов назвав сценарій завершення війни з Росією в найкоротші терміни

03:30

Спека, вогонь, пожежа: Ірина Федишин оголила ніжки в полум'яній сукні

03:03

Дружина все одно не повірить: в чому користь пива

02:36

Під холодильником з'являються калюжі: 6 способів поліпшити роботу морозилки

02:05

"Швидко відправлятимуть на фронт": експерт розповів про дефіцит військових у РФ

01:40

Що пити для приємного запаху тіла: найпростіший спосіб гарно пахнути без парфумів

17 вересня, неділя
23:45

У ЗСУ розкрили подробиці деокупації Кліщіївки і нагадали про важку ціну успіху

23:06

Помер російський артист Добронравов

23:00

"Україна програє": Трамп зробив очманілу заяву про війну РФ проти України

Реклама
22:31

"Спецоперація ГУР і ВМС": у Севастополі пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа

22:00

Загинув через місяць після дня народження: за Україну віддав життя 22-річний воїн

21:25

Голос країни-13 - 3 випуск сліпих прослуховувань: хто потрапив до зіркових тренерівВідео

20:49

"У списку полонених": син Колихаєва розповів, що росіяни готові обмінювати мера Херсона

20:49

Інна Мірошниченко розповіла про біологічну маму сина МарселяВідео

20:13

Чого чекати від мобілізації в РосіїПогляд

20:09

Вуса і смерть: рецензія на фільм "Привиди у Венеції"Відео

19:46

На тлі чуток про смерть Кадирова біля лікарні Кремля черга авто з держномерами Чечні - ЗМІВідео

19:24

"Кліщіївка наша!": у ЗСУ підтвердили звільнення села біля Бахмута

19:10

Софія Ротару підтримала Тіну Кароль та її новий трек

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти