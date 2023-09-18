Війна в Україні не закінчиться парадом ЗСУ в Москві - Буданов

Росія сама по своїй волі не припинить війну проти України, вважає глава ГУР.

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Кирило Буданов заявив, що Кремль може не сподіватися на парад у Києві / Колаж: Главред, фото: УНІАН, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Війна в Україні не завершиться парадом українських військових у Москві. Однак Кремль також може не сподіватися на те, що святкуватиме свою перемогу в Києві. Про це заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю The Economist.

За словами глави ГУР, Росія сама по своїй волі не припинить війну проти України. Для РФ агресія буде константою впродовж усієї її історії.

Також Буданов вважає, що сподіватися на мир або припинення вогню неможливо, поки українські військові не встановили власні факти на місцях.

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"Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги в Москві. Але Москва не повинна ніколи сподіватися провести таку зустріч у Києві", — заявив начальник ГУР.

Як повідомляв Главред, в цьому ее інтерв'ю глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Сили оборони України можуть встигнути розірвати сухопутний коридор Росії з окупованим Кримом до настання зими.

Також Буданов спрогнозував ймовірні терміни завершення війни РФ проти України. На його думку, вона не буде довготривалою.

"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо, передусім, щодо противника", - заявив глава ГУР.

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