Буданов розповів, як Україна протистоятиме ракетним ударам РФ восени і взимку

Україна працює над спеціальною кампанією стримування і відплати, щоб протистояти можливим ударам окупантів по енергетичних об'єктах.

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Кирило Буданов заявив, що РФ отримає відповідь за ракетні удари по Україні / Колаж: главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Україна готується протистояти можливим ударам російських окупантів по енергетичній інфраструктурі восени і взимку. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Economist.

За словами Буданова, Україна працює над спеціальною кампанією стримування і відплати, щоб протистояти можливим ударам окупантів по енергетичних об'єктах.

"Нехай почнуть. Вони теж отримають відповідь", - заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України.

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Він також відкинув припущення про те, що ударний потенціал України, який збільшився, може призвести до ескалації війни. За його словами, удари Сил оборони по окупантах не порушують правил ведення війни.

Як повідомляв Главред, за даними британської розвідки, взимку країна-агресор Росія ймовірно завдаватиме ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, як і минулого року. У британському Міноборони вважають, що Росія, ймовірно, здатна створити значні запаси крилатих ракет повітряного пуску.

Раніше речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресора Росії станом на осінь 2023 року в рази менше ракет, ніж було у 2022 році. Разом з тим він звернув увагу на те, що у РФ виробництво ракет триває, при цьому в них досі присутні західні комплектуючі.

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