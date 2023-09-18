Зеленський про контрнаступ ЗСУ: "Ми не повинні давати Путіну перепочинку"

Прогрес у контрнаступі повільний, але українські військові продовжують рух вперед.

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Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ не повинні давати Путіну перепочинку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз українським військовим важливо просуватися вперед хоча б на невеликі відстані та не давати перепочинку російському диктатору Володимиру Путіну. Так глава держави прокоментував повільний прогрес під час контрнаступу ЗСУ в передачі "60 хвилин" Скотта Пеллі телекомпанії СВЅ.

"Ми повинні звільнити нашу територію якомога більше і рухатися вперед, навіть якщо це менше (півмилі) або (сто) метрів, ми повинні це зробити. Ми не повинні давати Путіну перепочинку", - сказав Зеленський.

Президент визнає, що прогрес у контрнаступі повільний, але, за його словами, війська продовжують рух вперед. Зараз лінія фронту перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни та українці випускають по 40 тисяч снарядів на день. Війна з використанням безпілотників також сповільнила прогрес.

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"Це складна ситуація. Я буду з вами абсолютно відвертим. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І попри це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо території", - сказав Зеленський.

Коментуючи питання ведучого про те, навіщо російська окупаційна армія вибирає для ударів цивільні цілі, Зеленський сказав, що Путін хоче зламати українців.

"І вибираючи цивільні цілі, Путін хотів досягти саме цього - зламати (нас). Цій людині (Путіну, - ред.), яка пройшла свій шлях з такими кривавими діями, з усім, що він говорив, не можна довіряти. Такій людині не можна довіряти, тому що вона вже давно не є людиною", - вважає глава держави.

Недавні заяви Зеленського про війну в Україні

Президент Володимир Зеленський вважає, що навіть попри бажану перемогу для України це не буде "щасливим фіналом". Таку думку глава держави озвучив журналісту Фаріду Закарії для телеканалу CNN.

"Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого фіналу. Але це не кіно на півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм із щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий фінал. Треба це визнати", - сказав Зеленський.

Крім того, президент України вважає, що зараз "поганий момент" для переговорів з країною-агресором Росією.

"Я повинен бути готовий (до тривалої війни, - ред.), моя команда повинна бути готова до довгої війни, і емоційно я готовий", - сказав президент в інтерв'ю The Economist.

Також Зеленський жорстко висловився про діалог з російським диктатором Путіним.

"Якщо ви хочете прийти до компромісу чи діалогу з кимось, ви не можете цього зробити з брехуном", - сказав він.

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