'Спецоперація ГУР і ВМС': у Севастополі пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа

Ввечері 17 вересня стало відомо про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі.
У Telegram-каналі "Крымский ветер" повідомляють, що в районі мису Фіолент, попередньо, вибух у районі частини радіо-радіотехнічної розвідки або частини ППО – вони розташовані поруч.
У Telegram-каналах повідомляють, що в Севастополі машини швидкої допомоги з увімкненими сиренами помчали в бік Фіолента. Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.
Джерело Української правди повідомило, що вибухи в Севастополі - це спільна операція ГУР і ВМС.
"Продовжується планова робота ГУР та ВМС", - зазначив співрозмовник.
"Бавовна" в Криму
Нагадаємо, що Зеленський підтвердив знищення серйозної техніки окупантів. Поблизу Євпаторії був знищений російський зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф". Це підтвердив і Володимир Зеленський.
Стало відомо, чому РФ відводить військові кораблі від Криму. Братчук констатував, що росіяни роззосереджують свої кораблі, виводять їх максимально в море - у бік Новоросійська.
У Севастополі прогриміли потужні вибухи на заводі, де ремонтують кораблі ЧФ РФ. Горить Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе в корабельній бухті. Окупанти заявили про ракетну атаку.
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