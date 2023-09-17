'Спецоперація ГУР і ВМС': у Севастополі пролунали потужні вибухи та спалахнула пожежа

17 вересня у Криму пролунало декілька вибухів, після чого спалахнула пожежа.

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У Севастополі пролунали вибухи / колаж: Главред, фото: Крымский ветер

Ввечері 17 вересня стало відомо про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі.

У Telegram-каналі "Крымский ветер" повідомляють, що в районі мису Фіолент, попередньо, вибух у районі частини радіо-радіотехнічної розвідки або частини ППО – вони розташовані поруч.

У Telegram-каналах повідомляють, що в Севастополі машини швидкої допомоги з увімкненими сиренами помчали в бік Фіолента. Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

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Джерело Української правди повідомило, що вибухи в Севастополі - це спільна операція ГУР і ВМС.

"Продовжується планова робота ГУР та ВМС", - зазначив співрозмовник.

У Севастополі ймовірно влучання у військову частину / фото: Крымский ветер

"Бавовна" в Криму

Нагадаємо, що Зеленський підтвердив знищення серйозної техніки окупантів. Поблизу Євпаторії був знищений російський зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф". Це підтвердив і Володимир Зеленський.

Стало відомо, чому РФ відводить військові кораблі від Криму. Братчук констатував, що росіяни роззосереджують свої кораблі, виводять їх максимально в море - у бік Новоросійська.

У Севастополі прогриміли потужні вибухи на заводі, де ремонтують кораблі ЧФ РФ. Горить Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе в корабельній бухті. Окупанти заявили про ракетну атаку.

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