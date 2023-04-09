Вночі окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: загинув 50-річний чоловік та його 11-річна донька

Дві ворожі ракети влучили в один із приватних секторів міста. Зруйновано один будинок. Ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна та покрівлі.

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Обстріл Запоріжжя окупанти влаштували вночі, поки люди спали / Фото t.me/kurtievofficial

У ніч на 9 квітня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. В результаті ворожої атаки загинули дві людини, зокрема і 11-річна дитина. Про це повідомив у Telegram секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

За його словами, дві ворожі ракети влучили в один із приватних секторів міста. Зруйновано один будинок. Ще в десятках сусідніх будинків пошкоджено вікна та покрівлі. Загинули дві людини - чоловік і дитина 2012 року народження. Дитина пішла з життя в машині швидкої допомоги.

Розбір завалів триває. За попередньою інформацією, в будинку проживали три людини.

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Як додали у ДСНС України, російська ракета вбила 50-річного чоловіка та його 11-річну доньку. З-під завалів вдалося врятувати 46-річну матір, яку передали лікарям швидкої. На щастя, старша дочка була в гостях.

Розбір завалів в Запоріжжі / скріншот

Також одна жінка госпіталізована в лікарню. Ще одній людині медична допомога надана на місці.

У Запоріжжі зруйновано приватний будинок / Фото t.me/kurtievofficial

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото t.me/kurtievofficial

"В даний час вулиця відключена від газу і електрики. На місці працюють всі відповідні служби. Є два комунальні автобуси, в яких люди можуть зігрітися і випити гарячі напої", - додав секретар міськради.

Ракетні обстріли Запоріжжя

Як повідомляв Главред, в ніч на 31 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Запоріжжю. Ворог випустив по місту шість ракет С-300 з боку російського Бєлгорода.

22 березня під удар російських ракет потрапили житлові будинки в Запоріжжі та острів Хортиця. Російські окупанти вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети.

Рятувальна операція завершилася ввечері 22 березня. Внаслідок обстрілу постраждали 34 людини, з яких 29 – госпіталізовані (з них троє дітей). Одну жінку врятувати не вдалося, вона померла в лікарні. Рятувальникам вдалося звільнити з-під завалів 6 осіб.

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