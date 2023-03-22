"Це найкраще, що може з вами статися": Зеленський дав вражаючу відповідь Росії на жорсткий обстріл

Президент України зазначив, що кожен окупант, відповідальний за обстріли українських міст, обов'язково отримає відповідь.

Володимир Зеленський / president.gov.ua, ДСНС

Президент України Володимир Зеленський 22 березня заявив, що Російська Федерація обов'язково отримає відповідь за кожен удар по українських містах.

За словами президента, вже зараз весь світ розуміє, що Росія програє цю війну, а кожен росіянин понесе відповідальність за скоєні злочини.

Він заявив, що кожен окупант, відповідальний за обстріли українських міст, обов'язково отримає відповідь.

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"Ми обов'язково відповімо окупанту на кожен удар по наших містах... Сьогоднішні російські удари по Запоріжжю, нічна атака на Київську область. Всі удари Росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь. Росія програє цю війну. Немає в світі суб'єкта, який не відчував би цього вже зараз. Всі вже це розуміють. І кожен російський вбивця повинен розуміти: ордер на арешт - це найкраще, що може з ним статися", - заявив Зеленський.

Ракетна атака в Запоріжжі 22 березня - що відомо

У Запорізькій області 22 березня під час повітряної тривоги прогриміли кілька вибухів. Під вогнем перебували житлові будинки та острів Хортиця.

На ракетний удар по Запоріжжю відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Запоріжжя. Прямо зараз російська ракета потрапила в багатоповерхову будівлю. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Попадання по житлових кварталах, де живуть звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", - написав глава держави і опублікував кадри прямого попадання російської ракети в житловий будинок.

У Запорізькій ОВА повідомили, що російські війська під час обстрілу Запоріжжя вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розташованій у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети.

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські війська при обстрілі Запоріжжя завдали удару по багатоповерхівці, ймовірно з РСЗВ "Торнадо-С".

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