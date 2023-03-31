Вночі окупанти вдарили ракетами по Харкову і Запоріжжю: що відомо на даний момент

Ворог випустив по Харкову шість ракет С-300 з боку російського Бєлгорода. Пошкоджено приватні будинки та два цивільні автомобілі.

Наслідки обстрілу Харкова / скріншот

У ніч на 31 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову і Запоріжжю.

Як повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, ворог випустив по місту шість ракет С-300 з боку російського Бєлгорода.

За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів в одному з районів міста пошкоджено приватні будинки та два цивільні автомобілі. На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих.

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Крім того, в ніч з 30 на 31 березня російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Ракети С-300 ворог запускав з Токмака.

Атаку підтвердив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Поки що не повідомляється про жертви і руйнування.

Місцеві пабліки повідомляють, всього було три запуски ракет.

"Одна з ракет розірвалася в небі над пусковою позицією", – зазначають Telegram-канали.

Секретар Запорізької міськради Куртєв вранці 31 березня повідомив, що ворог завдав серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням РСЗВ. Внаслідок ворожого обстрілу ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Повітряних силах України заявили, що з 21:10 30 березня по 01:30 31 березня ворог атакував Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131", також у небі було зафіксовано до п'яти інших повітряних цілей, ймовірно, повітряних куль.

Ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакували із північного напрямку – Брянської області РФ, через Сумщину та Чернігівщину.

Усього знищено дев'ять із десяти ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних сил.

Знищено 9 із 10 ударних дронів / Фото t.me/kpszsu

Ракетні удари по Україні

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявляла, що російські військові відмовляються від тактики завдання масованих ракетних атак і починають застосовувати точкові удари - або ракетні, або дронові.

У ніч на п'ятницю, 24 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Пункту незламності в Костянтинівці Донецької області. Загинули мирні українці.

Вранці 27 березня російські загарбники вдарили по місту Слов'янськ у Донецькій області двома ракетами С-300. Відомо про двох загиблих і 29 поранених. Серед постраждалих є дитина.

У ніч на 28 березня російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі БПЛА були збиті. При цьому уламки збитих цілей впали на нежитлове приміщення в Святошинському районі, спровокувавши пожежу.

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