УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вночі окупанти вдарили ракетами по Харкову і Запоріжжю: що відомо на даний момент

31 березня 2023, 06:41
Ворог випустив по Харкову шість ракет С-300 з боку російського Бєлгорода. Пошкоджено приватні будинки та два цивільні автомобілі.
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова / скріншот

У ніч на 31 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову і Запоріжжю.

Як повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, ворог випустив по місту шість ракет С-300 з боку російського Бєлгорода.

За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів в одному з районів міста пошкоджено приватні будинки та два цивільні автомобілі. На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих.

відео дня

Крім того, в ніч з 30 на 31 березня російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Ракети С-300 ворог запускав з Токмака.

Атаку підтвердив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Поки що не повідомляється про жертви і руйнування.

Місцеві пабліки повідомляють, всього було три запуски ракет.

"Одна з ракет розірвалася в небі над пусковою позицією", – зазначають Telegram-канали.

Секретар Запорізької міськради Куртєв вранці 31 березня повідомив, що ворог завдав серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням РСЗВ. Внаслідок ворожого обстрілу ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вночі окупанти вдарили ракетами по Харкову і Запоріжжю: що відомо на даний момент

У Повітряних силах України заявили, що з 21:10 30 березня по 01:30 31 березня ворог атакував Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131", також у небі було зафіксовано до п'яти інших повітряних цілей, ймовірно, повітряних куль.

Ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакували із північного напрямку – Брянської області РФ, через Сумщину та Чернігівщину.

Усього знищено дев'ять із десяти ударних дронів: один – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних сил.

Вночі окупанти вдарили ракетами по Харкову і Запоріжжю: що відомо на даний момент
Знищено 9 із 10 ударних дронів / Фото t.me/kpszsu

Ракетні удари по Україні

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявляла, що російські військові відмовляються від тактики завдання масованих ракетних атак і починають застосовувати точкові удари - або ракетні, або дронові.

У ніч на п'ятницю, 24 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Пункту незламності в Костянтинівці Донецької області. Загинули мирні українці.

Вранці 27 березня російські загарбники вдарили по місту Слов'янськ у Донецькій області двома ракетами С-300. Відомо про двох загиблих і 29 поранених. Серед постраждалих є дитина.

У ніч на 28 березня російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі БПЛА були збиті. При цьому уламки збитих цілей впали на нежитлове приміщення в Святошинському районі, спровокувавши пожежу.

Інші новини:

війна в Україні новини Запоріжжя новини Харкова новини України війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:52

"Трагедія виродка в тому, що він свого каліцтва не розуміє": Кіркорова спустили з небес на землю

10:44

Від отриманих на війні ран загинув чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

10:35

"Пора серйозно сприймати дії двох психопатів": США мають присікти плани РФ щодо "ядерки" в РБ – СанніковВідео

10:35

Список ліків, які не можна буде купити в Україні з 1 квітня без рецепта - МОЗВідео

10:15

1,5 мільйона переглядів на TikTok: хитра корова придумала, як уникнути доїння і стала зіркою мережіВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:12

Чому 1 квітня категорично не можна пригощати хлібом: прикмети і заборониВідео

10:07

За вбивство 5-річної дитини сів на 18 років: у РФ з почестями поховали "вагнерівця"

09:46

Гороскоп на завтра 1 квітня 2023: Козерогам - розрив відносин, Рибам - неприємне заняттяВідео

09:45

Баффі не впізнає: як виглядає Енджел, вампір з серіалу "Баффі - переможниця вампірів", зараз

Реклама
09:32

ЗСУ уникнули оточення: аналітики ISW розповіли про ситуацію в БахмутіВідео

09:32

Під Бахмутом ліквідували "вагнерівця" - колаборанта з Криму, його батько - лютий шанувальник Путіна

09:15

"Війна закінчиться раптово": астролог вказав найуспішніші дати для контрнаступу ЗСУВідео

09:09

Страсті за штучним інтелектомПогляд

09:01

Впізнати складно, повірити неможливо: як зірки Голлівуду виглядають без макіяжу

08:56

В Україні сім'ям з дітьми видадуть по 7 тисяч грн: хто має правоВідео

08:50

Гороскоп на сьогодні 31 березня 2023: Тельцю - катастрофа, Дівам - вигорання

08:46

"Вагнерівець" повернувся з України в рідне село та вбив пенсіонерку: Пригожин заступився за найманця

08:23

НАТО планує надати Україні все необхідне для контрнаступу – Білий дімВідео

08:22

У спальню, на кухню і навіть в туалет: чому кішки "переслідують" своїх господарівВідео

07:58

Гороскоп на квітень для всіх від Влада Росса: Близнюкам щаститиме, Стрільцям доведеться напружитисяЕксклюзив

Реклама
07:53

Вперше в історії США: суд вирішив пред'явити звинувачення експрезиденту Дональду Трампу

07:45

Окупант застрелив 12-річного хлопчика: російський полонений розповів жахливу історіюВідео

07:16

Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО

06:53

Простіше вступити в НАТО, ніж вести переговори про ядерний статусПогляд

06:41

Вночі окупанти вдарили ракетами по Харкову і Запоріжжю: що відомо на даний моментВідео

06:25

Гороскоп на квітень 2023 для Стрільців: гроші, вигідна співпраця та нове коханняВідео

05:30

Що потрібно, щоб абрикос плодоносив: поради, які повинен знати кожен садівник

03:40

Точно повинна бути в кошику на Великдень 2023: недорогий рецепт домашньої ковбасиВідео

03:37

Гороскоп на квітень 2023 для Терезів: несподіваний прибуток, популярність і нові висотиВідео

03:20

4 знака зодіаку чекає грандіозний успіх у квітні: гроші потечуть рікоюВідео

03:03

"Цискарідзе знепритомнів": Волочкова без топа показала залишки свого талантуВідео

02:35

Відома українська стрибунка покрутила округлими сідницями в мікрошортиках

02:05

Військовий експерт пояснив, чого хоче домогтися РФ ядерним шантажемВідео

01:30

Гурманів здивує неймовірний смак: що таке ковбаса сальтисон і як приготувати

01:00

Кому зі знаків зодіаку байдужа чужа думка: вони про це ніколи не думають

00:10

Кремль не зміг захопити Україну, бо допустив 4 помилки - британські аналітикиВідео

30 березня, четвер
23:22

Гороскоп на квітень 2023 для Скорпіонів: що принесе сонячне затемнення та ретроградний МеркурійВідео

23:11

В Україні гримлять вибухи: Харків атакований ракетами, летять "Шахеди"Відео

23:10

У Британії покроково пояснили дії Кремля в разі "взяття Києва за 3 дні" і до чого тут МедведчукВідео

22:45

Соковитий бекон і хрустка скоринка: як смачно посмажити сало з прошарком

Реклама
22:37

"Серйозний, вдумливий": Андрій Макаревич показав наймолодшого сина від молодої дружини

22:11

Перетворилася на "голе" поле: супутник зафіксував спорожнілу базу окупантів біля кордону з УкраїноюВідео

21:37

Приховану лампу потрібно знайти всього за 7 секунд: нова оптична ілюзія приголомшила світВідео

20:44

ЗСУ ліквідували Володимира Соловйова

20:44

Тягнули у підвал та щодня ґвалтували: ідентифіковані окупанти, які жорстоко знущались з українкиВідео

20:41

Лана Дель Рей виходить заміж через пару місяців після знайомства з нареченим - ЗМІ

20:23

Віталій Портников. Чому Паша Мерседес погрожує ЗеленськомуВідеоблоги

19:55

Є одна умова: Польща погоджується допустити російських спортсменів до своїх змаганьВідео

19:53

Не тільки танки Leopard: Німеччина передала Україні величезну кількість військової технікиВідео

19:49

Управління майном Лаври перейшло до держави, а суд відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП - ТкаченкоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти