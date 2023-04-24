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Нічне небо осяяло різноколірними спалахами: українців вразило яскраве північне сяйво

Олексій Тесля
24 квітня 2023, 10:42 оновлено 24 квітня, 10:46
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Незвичайні різнокольорові спалахи на сутінковому небі зафіксували в багатьох регіонах.
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В Україні спостерігали північне сяйво / Facebook / Xysmila Smila

У небі над Україною у ніч на понеділок, 24 квітня, у багатьох регіонах спостерігали незвичайне природне явище.

У небі з'являлося світіння, що зовні нагадує північне сяйво. Очевидці викладали фото феномену в Мережу.

Крім того, незвичайні різнокольорові спалахи на сутінковому небі також з'являлися і в окремих регіонах Білорусі.

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Де з'явилося незвичайне "північне сяйво":

  • У Київській області (про рожевий колір неба та яскраві спалахи повідомляли Броварів, Бородянки та околиць);
  • У деяких районах Чернігівської та Черкаської областей;
  • У Рівненській та Волинській областях (на півночі регіонів вони були короткими і тривали всього кілька хвилин);
  • У Львівській області кольорові спалахи в небі спостерігалися всього кілька хвилин;
  • У Білорусі незвичайне природне явище спостерігали над Молодечно, Слуцькому, Биховим, Вітебськом.

  • Північне сяйво
    Північне сяйво Facebook/place.kyiv
  • Північне сяйво
    Північне сяйво Facebook/place.kyiv
  • Північне сяйво
    Північне сяйво Facebook/vova.chupahin.1
  • Північне сяйво
    Північне сяйво Facebook/love.chernihiv
  • Північне сяйво
    Північне сяйво Facebook/Xysmila Smila
  • Північне сяйво
    Північне сяйво Facebook/VarashCity
  • Північне сяйво
    Північне сяйво Facebook/Boris Sozanskij
  • Північне сяйво
    Північне сяйво Facebook/chedetka
  • Північне сяйво
    Північне сяйво @motolkohelp

Що таке північне сяйво

Природне явище виникає в результаті потрапляння в атмосферу Землі заряджених частинок сонячного вітру на висотах від 100 до 400 км, що призводить до іонізації азоту, водню і кисню і вони починають випромінювати світло.

При цьому кисень випромінює зелене сяйво на довжині хвилі 557,7 нм (нанометрів) і червоне на 636,4 нм, азот – зелене сяйво на 522,8 нм.

Раніше жителі Києва побачили спалахи в небі, після чого почули вибух. У столиці та Київській області через кілька хвилин після цього оголосили повітряну тривогу.

Глава КМВА Сергій Попко заявив, що яскраве світіння повітряного об'єкта, за попередньою інформацією, було результатом падіння космічного супутника NASA на Землю. При цьому він пояснив, що повітряну тривогу оголосили для того, щоб уникнути жертв в результаті падіння уламків супутника. В Повітряних силах ЗСУ також зазначили, що, за попередньою інформацією, спалахи над Києвом пов'язані з падінням супутника або метеорита і додали, що це уточнюється.

Однак пізніше у NASA заявили, що спалахи в Києві не пов'язані з падінням їх супутника, адже на той момент він все ще знаходився на орбіті.

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