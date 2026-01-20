Ми на шляху до кардинального вирішення війни - Буданов

Керівник Офісу президента сказав, від кого будуть залежати результати мирного процесу.

https://glavred.net/war/my-na-puti-k-kardinalnomu-resheniyu-voyny-budanov-10734011.html Посилання скопійоване

Буданов зробив заяву про завершення війни / Колаж: Главред, фото: 127 окрема бригада Сил територіальної оборони, УНІАН

Що каже Буданов:

Україна на шляху до кардинального вирішення війни

Нині некоректно говорити про швидкий мир

Результати мирного процесу залежать від РФ

Україна перебуває на шляху до кардинального вирішення війни. Про це під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Водночас він додав, що нині некоректно говорити про швидкий мир.

відео дня

"Максимально цікаве питання — де ми знаходимось зараз. Я хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення нашої війни, яка, ще раз хотів би всім нагадати, є найкривавішою і найжахливішою війною на території Європи після завершення Другої світової. І точно однією з найбільш кривавих за всю поствоєнну історію світу ... Не можна сказати, що ось завтра наступить мир гарантовано. Якщо хтось так говорить — це точно неправда. Але робиться дуже багато зусиль", — сказав Буданов.

Дивіться відео із заявою Кирила Буданова:

Буданов зробив заяву про завершення війни / фото: скріншот

Він запевнив, що нині ведеться ключова робота ведеться з боку України, США та інших партнерів.

"Подобається це комусь чи не подобається, але цей рух є. Він насправді існує, і ми насправді просуваємось", — сказав керівник ОП.

Буданов зазначив, що результати мирного процесу будуть залежати і від позиції РФ. Стан переговорних зусиль він вважає обережно позитивним.

"Ми рухаємось. І стриманий оптимізм — це той термін, який я би використав для чіткого окреслення цієї ситуації" — підкреслив він.

Керівник Офісу президента наголосив на тому, що Україні потрібен справедливий мир, якого можна досягти лише у співпраці із партнерами.

Коли завершиться активна фаза війни - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду заявив, що президент США Дональд Трамп налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні. За його словами, ключові події в переговорному процесі можуть відбутися вже найближчими тижнями.

"Найімовірніше, Україні варто очікувати подальшої інтенсифікації переговорного процесу. Трамп від цього не відступатиме. На мою думку, він прагне завершити цю історію якомога швидше - потенційно до кінця січня, зокрема з огляду на бажання отримати номінацію на Нобелівську премію миру", - припустив Клочок.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю Reuters, що нібито Україна, а не Росія, перешкоджає укладенню мирної угоди. Трамп також повідомив, що не виключає зустрічі з Президентом Зеленським на економічному форумі в Давосі.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що врегулювання війни Росії проти України зараз близьке як ніколи. Він зазначив, що завершальні кроки будуть найскладнішими.

Крім цього, раніше Путін заявив, що Росія нібито зацікавлена у швидкому досягненні миру в Україні та готова повернутися до обговорення своєї "системи безпеки" й відносин із Європою. Він стверджує, що Москва пропонувала "раціональні" рішення для врегулювання війни, але Київ і Захід до цього нібито не готові.

Читайте також:

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред