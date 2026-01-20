Коли не буде світла в Запорізькій області 21 січня - опублікували свіжі графіки

У вівторок, 21 січня, в Запоріжжі та області, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для стабілізації роботи енергосистеми України.

Відключення світла Запоріжжя - нові графіки відключень світла на 21 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

На території Запорізької області 21 січня будуть діяти графіки відключення світла

Для промисловості буде застосовано всі 5 черг обмеження потужності

Завтра, 21 січня, по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промисловості. Запоріжжяобленерго опублікувало графіки для Запоріжжя та області на 21 січня.

"Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 21 січня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ)", - йдеться у повідомленні.

Графіки відключень світла Запорізька область 21 січня / Скріншот

Відключення світла 21 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 21 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 21 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 21 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 21 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 21 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 21 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 21 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 21 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 21 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 21 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 21 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

У "Запоріжжяобленерго" повідомили, що з 00:00 до 24:00 протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (5 черг)

У разі надходження нових розпоряджень від НЕК "Укренерго" графіки буде оперативно скориговано, а про всі зміни споживачів інформуватимуть протягом робочого дня через офіційні інформаційні ресурси та на сайті в розділі "Стабілізаційні відключення" у цілодобовому режимі.

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 січня у всіх регіонах України будуть діяти графіки відключення світла.

За повідомленням компанії ДТЕК, у Дніпрі та Дніпропетровській області світло може відключатися від двох до чотирьох разів на добу.

В умовах постійного відключення світла українцям важливо заздалегідь знати, яка їжа довго не псується і підходить для тривалого зберігання. Це дозволяє зробити запаси на зиму і бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

