Зеленський різко розкритикував Повітряні сили після масованого удару РФ - що сказав

Юрій Берендій
20 січня 2026, 20:55
357
Зеленський різко розкритикував роботу Повітряних сил із відбиття удару та заявив про необхідність змін в організації роботи з відбиття ворожих ударів.
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський незадовільно оцінив роботу Повітряних сил при відбитті атаки російських дронів
  • Найскладніша ситуація після ворожої атаки у Києві

Президент Володимир Зеленський після масованого російського удару в ніч на 20 січня по Україні розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ з відбиття ворожої атаки. Відповідну заяву він зробив під час вечірнього відеозвернення, яке транслював Офіс президента.

Зеленський повідомив, що провів спеціальну селекторну нараду щодо ситуації в регіонах, зокрема відновлення та залучення необхідних ресурсів. Найскладніша ситуація наразі в Києві, де дрони-камікадзе влучили в енергетичний об’єкт в області, ремонтні бригади вже працюють.

"Робота Повітряних сил по "шахедах" незадовільна: є перехоплювачі, багато сил задіяно – мобільні вогневі групи, F-16 є, і організація роботи Повітряних сил повинна бути іншою. Окремо розібрали цю ситуацію з міністром оборони – висновки будуть", - вказав він.

Він наголосив, що всі посадовці, представники місцевої влади, керівники державних та енергетичних компаній мають перебувати в Україні й безпосередньо працювати там, де потрібно відновлювати інфраструктуру та забезпечувати захист. Станом на вечір у Києві без електропостачання залишаються понад мільйон споживачів, значна кількість осель не має тепла — більш ніж чотири тисячі багатоквартирних будинків. Усі зусилля мають бути зосереджені на полегшенні цієї ситуації.

"Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя і як перебудувати роботу – як підтримати наших людей, як підтримати бізнес. Потрібна максимальна координація з бізнесом – як перерозподілити генерацію, наявне споживання так, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації, які потрібні програми підтримки для людей додаткові. Треба проговорити це все детально й дати відповіді на питання, які я поставив урядовцям сьогодні. Усім. Персональна відповідальність уряду за це – завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій і рішень. Кожну годину треба працювати на енергетику – Укренерго, уряд, обласна влада, місцева влада – київська влада – усі. Усі", - вказав він.

Також Зеленський зазначив, що отримав доповіді про виконану за день роботу в громадах Київської області, Дніпропетровщини, Харкова, Чернігівщини, Сумщини та Рівного, і подякував усім, хто оперативно долучився до відновлення.

"Дуже складно в Запоріжжі – весь день "шахеди" бʼють по місту. Доручив направити більше засобів, більше екіпажів для захисту, і є конкретні завдання для зміни логістики – Міністерство оборони цим займається", - резюмує він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли можуть скасувати надзвичайний стан в енергетиці - думка експерта

Як писав Главред, режим НС в енергетичному секторі України буде діяти до завершення опалювального сезону. Про це заявив енергетичний експерт Геннадій Рябцев в коментарі РБК-Україна.

"Ніяких жорстких заходів не застосовано, і я не виключаю, що дія НС продовжиться до закінчення опалювального сезону", - сказав Рябцев.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 січня, по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження споживаної потужності для промислових підприємств. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

В Україні також вимушено застосовують аварійні відключення свтіла. Найбільш складна ситуація наразі фіксується в Київській, Харківській, Сумській, Донецькій та Полтавській областях, зазначили в "Укренерго".

Столиця поки не змогла повернутися до стабільних графіків відключень через пошкодження обладнання, яке забезпечує розподіл електроенергії. За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, ситуація з електропостачанням у Києві істотно відрізняється залежно від району міста.

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Володимир Зеленський Повітряні Сили ракетний удар атака дронів
"Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України

"Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України

Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

Карта Deep State онлайн за 20 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Птахи замерзали в польоті: коли була найлютіша зима в Україні та світі

Птахи замерзали в польоті: коли була найлютіша зима в Україні та світі

Гороскоп Таро на завтра, 21 січня: Овнам - відступити, Ракам - не жити минулим

Гороскоп Таро на завтра, 21 січня: Овнам - відступити, Ракам - не жити минулим

