Нічна атака дронів на Україну: сили ППО збили 34 російських дрони "Шахед"

Окупанти атакували з трьох напрямків: Чауда - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – Росія.

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РФ випустила по Україні понад 30 ударних дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 21 грудня російські окупаційні війська атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". Сили ППО знищили 34 ударних дрона з 35, запущених росіянами.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram, військові РФ випустили по Україні 35 безпілотників Shahed-136/131. Вони атакували з трьох напрямків: Чауда - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – Росія.

Атака дронів відбувалася хвилями в різний час в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

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"Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 з 35 випущених ударних БПЛА противника", - повідомили у Повітряних силах.

Протиповітряна оборона працювала в Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Сили ППО збили 34 дрони / t.me/kpszsu

До відбиття повітряного нападу залучалася тактична авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Як повідомляв Главред, в ніч на 20 грудня у Харкові прогриміли вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики. За попередньою інформацією, сталося щонайменше два влучання. Ракетні удари припали по території одного з транспортних депо.

Увечері 19 грудня в Києві була п'ята повітряна атака в грудні і друга поспіль - через атаки дронів. Силами і засобами ППО всі ворожі дрони були вражені ще на підльоті до Києва. За попередніми даними, обійшлося без жертв і руйнувань.

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