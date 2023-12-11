РФ атакувала Україну ракетами і дронами: скільки цілей вдалося збити

РФ запустила безпілотники типу "Shahed" з окупованого Криму, а ракети - з Брянської області Росії.

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Минулої ночі були знищені 18 ударних БПЛА і 8 балістичних ракет / Колаж: Главред, фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, ua.depositphotos.com

У ніч на 11 грудня 2023 року російські окупанти атакували Україну дронами і балістичними ракетами. Всі ворожі цілі були збиті силами ППО.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, РФ запустила безпілотники типу "Shahed" з окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек.

Всього було зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА "Shahed-136/131". Всі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності Повітряного командування "Південь". Більшість - у Миколаївській області. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил і сил оборони України.

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"Близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо - з Брянської області Росії", - йдеться у повідомленні.

Всі вісім цілей були знищені зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування "Центр".

У Повітряних силах розповіли, скільки ракет і дронів вдалося збити / t.me/kpszsu

Вибухи в Києві 8 грудня - що відомо

Близько четвертої ранку 11 грудня в Києві пролунали близько 10 вибухів, була оголошена повітряна тривога.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що російські окупанти спробували завдати по Києву ракетного удару за таким же сценарієм, як і місяць тому - по столиці була випущена балістика.

В результаті роботи ППО сталося падіння уламків в Дарницькому районі. Є постраждалі, їм на місці була надана медична допомога.

Травми отримали четверо жителів Бортничів.

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