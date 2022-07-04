Ніколи він не буде майором: ЗСУ ліквідували небезпечного окупанта

Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Василя Бабілюка, який хотів дослужитися до звання майора, нападаючи на українців.
Бійці української армії знищили капітана армії окупантів Василя Бабилюка. Про це заявив полковник ЗСУ і блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").
Є інформація, що Бібілюк пішов воювати в Україну, незважаючи на те, що був практично передпенсійного віку
"До завершення контракту і пенсії йому залишалося три роки. За словами близьких, він мріяв піти на пенсію в званні майора", – йдеться в підписі до фото в одній з російських соцмереж.
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Нагадаємо, раніше Анатолій "Штефан" Штірліц писав: українські бійці "задвухсотили" чергового російського окупанта - пілота вертольота "Мі-35" майора Миколи Бугая (уродженця України).
Він каже, що Бугай, покинувши колись рідну Черкаську область, закінчив Сизранське вище військове авіаційне училище, потім служив у російській армії і брав участь в агресії проти Сирії, а в 2022 році пішов воювати проти України.
До того Штефан писав, що бійці ЗСУ ліквідували чергового російського окупанта-хвалька, який заявляв, що Росія майже "перемогла" Україну - Олега Доброва.
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