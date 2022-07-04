Ніколи він не буде майором: ЗСУ ліквідували небезпечного окупанта

ЗСУ, Вантаж - 200 / Колаж фото сайт президента України та Анатолій Штефан

Бійці української армії знищили капітана армії окупантів Василя Бабилюка. Про це заявив полковник ЗСУ і блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

Є інформація, що Бібілюк пішов воювати в Україну, незважаючи на те, що був практично передпенсійного віку

"До завершення контракту і пенсії йому залишалося три роки. За словами близьких, він мріяв піти на пенсію в званні майора", – йдеться в підписі до фото в одній з російських соцмереж.

читайте такожЗрадника наздогнала карма: ЗСУ ліквідували Донецького"троля"

Нагадаємо, раніше Анатолій "Штефан" Штірліц писав: українські бійці "задвухсотили" чергового російського окупанта - пілота вертольота "Мі-35" майора Миколи Бугая (уродженця України).

Він каже, що Бугай, покинувши колись рідну Черкаську область, закінчив Сизранське вище військове авіаційне училище, потім служив у російській армії і брав участь в агресії проти Сирії, а в 2022 році пішов воювати проти України.

До того Штефан писав, що бійці ЗСУ ліквідували чергового російського окупанта-хвалька, який заявляв, що Росія майже "перемогла" Україну - Олега Доброва.

Інші новини: