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Хотів слави і пенсію в 100 тисяч: ЗСУ ліквідували окупанта, який прагнув заробити на крові

4 липня 2022, 11:44

Максим Іванов хотів побудувати добробут на крові українців. Але за свої "мрії" йому довелося поплатитися життям. Росіянин повернувся додому "вантажем 200".

Максим Іванов лікідований
Максим Іванов лікідований / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Українські захисники ліквідували російського окупанта Максима Іванова, який прийшов вбивати українців заради пенсії в 100 тисяч.

Про чергову втрату російської армії повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Про "світле майбутнє" окупант мріяв ще в березні. У соцмережах він писав: "Прекрасно, коли у ка**ів не буде своєї країни, а у нас буде слава, пенсія 100 тисяч, ветеранські й статус в суспільстві".

Мрії Іванова не здійснилися - він повернувся на свою батьківщину в чорному пакеті.

"Ні слави, ні пенсії, ні статусу... А зашкварок!" - констатував Штірліц.

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Фото twitter.com/Shtirlitz53

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували російського загарбника Олексія Пашагіна, який мріяв про "російську" Одесу і про те, що Росія контролюватиме Чорне море. Більше того, окупант марив про те, що Ураїни вже не буде як держави.

Також в Україні ліквідований російський майор Равіль Гаттаров. Він був пілотом винищувача-бомбардувальника Су-34 ворожих Військово-космічних сил і скидав бомби на мирні міста.

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