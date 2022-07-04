Хотів слави і пенсію в 100 тисяч: ЗСУ ліквідували окупанта, який прагнув заробити на крові

Максим Іванов хотів побудувати добробут на крові українців. Але за свої "мрії" йому довелося поплатитися життям. Росіянин повернувся додому "вантажем 200".
Українські захисники ліквідували російського окупанта Максима Іванова, який прийшов вбивати українців заради пенсії в 100 тисяч.
Про чергову втрату російської армії повідомив у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
Про "світле майбутнє" окупант мріяв ще в березні. У соцмережах він писав: "Прекрасно, коли у ка**ів не буде своєї країни, а у нас буде слава, пенсія 100 тисяч, ветеранські й статус в суспільстві".
Мрії Іванова не здійснилися - він повернувся на свою батьківщину в чорному пакеті.
"Ні слави, ні пенсії, ні статусу... А зашкварок!" - констатував Штірліц.
Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували російського загарбника Олексія Пашагіна, який мріяв про "російську" Одесу і про те, що Росія контролюватиме Чорне море. Більше того, окупант марив про те, що Ураїни вже не буде як держави.
Також в Україні ліквідований російський майор Равіль Гаттаров. Він був пілотом винищувача-бомбардувальника Су-34 ворожих Військово-космічних сил і скидав бомби на мирні міста.
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