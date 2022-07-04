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Мріяв про "російську Одесу" і Чорне море: ЗСУ ліквідували окупанта-фантазера

4 липня 2022, 09:08

Він марив про те, що України вже не буде як держави.

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ЗСУ ліквідували окупанта-фантазера / twitter.com/Shtirlitz53

Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів. На цей раз був ліквідований загарбник, який мріяв про "російську" Одесу.

Офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") опублікував повідомлення російського військовослужбовця Олексія Пашагіна, який припускав, що "спецоперація" закінчиться вже наступного року, а Росія контролюватиме Чорне море.

На додаток, він марив про те, що України вже не буде як держави.

"Комікси", - коротко підписав фото Анатолій Штефан.

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twitter.com / Shtirlitz53

Нагадаємо, раніше Російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що в Україні ліквідували матроса великого десантного корабля Саратов Леоніда Абдокова. Уродженець Севастополя був убитий ще при окупації українського Бердянська російськими військами. Його поховали в Севастополі через три місяці після ліквідації.

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