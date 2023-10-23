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Ніякого просування і шалені втрати: окупант розповів про реальну ситуацію на фронті

Ангеліна Підвисоцька
23 жовтня 2023, 23:30
Російський окупант у телефонній розмові зізнався про те, що вони не можуть захопити нові населені пункти.
Українські військові, російські військові
Окупант зізнався, що у РФ шалені втрати на фронті / Колаж: Главред, фото: ОПБр імені Богдана Хмельницького, Міноборони РФ

Російські окупанти особисто зізналися, що вони не можуть досягти успіху на фронті, попри постійні штурми українських позицій. Про це стало відомо з розмови, яку перехопили співробітники ГУР. Відео вже розлетілося в Мережі.

Окупант розповів про великі втрати в особовому складі. За його даними, з 15-20 осіб, що йдуть на штурм, повертається всього 2-3 людини.

"Коротше, у нас хто туди не зайде, звідти виходить або виносять. Зайде 15-20 осіб - вийде троє-двоє. Там багато "200-тих", - сказав росіянин.

відео дня

Він зізнався, що російські окупанти не змогли просунутися вперед, у них немає успіхів на фронті.

"Навіть Іванівку взяти не можуть! Яка там Новоселівка? Який Куп'янськ? Ви про що?",- каже окупант.

Він визнає, що українські військові добре зміцнили свої позиції і бліндажі бетонними спорудами, що не дає окупантам можливості захопити позиції.

Дивіться відео з зізнанням окупанта:

перехоплення розмови окупанта
Окупант зізнався, що у РФ шалені втрати на фронті / фото: скріншот

Ситуація на фронті

Нещодавно стало відомо про те, що окупанти пішли низом і хочуть відрізати Мар'їнку. Ворог штурмує позиції українських військових, бої за населений пункт не вщухають. Разом з тим ЗСУ вже підготували для ворога купу "сюрпризів".

На одній з ділянок Бахмутського напрямку окупанти почали відступ. Ворожі атаки спрямовані на північний фланг, включаючи Ягідне та Богданівку, але найбільша інтенсивність боїв залишається на південному фланзі, де ведуться постійні бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Однак ЗСУ мають успіхи та просуваються за залізничне полотно.

Хороші новини є і з іншого напрямку. Під Куп'янськом ЗСУ відкинули окупантів, українські військові закріплюються на нових позиціях. За добу на Лимансько-Куп'янському українські воїни відбили 20 атак, зокрема в районі Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, Спірного.

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війна в Україні Купянск вторгнення Росії
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