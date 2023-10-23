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"Це смерть": генерал прямо сказав, що НАТО зробить з Путіним після пуску ядерки

Ангеліна Підвисоцька
23 жовтня 2023, 14:26
Генерал армії України переконаний, що Путін боїться своєї смерті і не зважиться на використання ядерки найближчим часом.
Володимир Путін, Микола Маломуж, ядерна зброя
Путін не зважиться на ядерний удар / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред, УДМ

Росія погрожує Україні і світу ядерною зброєю, але НАТО не стане закривати очі на це. Якщо РФ почне готуватися до запуску ядерки, то з інших країн почнуться контрпуски. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Генерал переконаний, що Путін точно не застосує ядерну зброю найближчим часом, адже прекрасно знає про те, що буде після цього.

"Це означатиме його смерть, а він цього дуже боїться. Я знаю його і його оточення особисто, і ніхто з них не хоче померти", - каже Маломуж.

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Він також вважає, що "червону кнопку" ніхто не натисне навіть у разі, якщо російський диктатор віддасть такий наказ.

"Якщо Путін зійде з розуму, почне кричати, мовляв, давайте натискати кнопку, цей наказ ніхто не буде виконувати, і з Путіним вони самі розберуться. Бо всі розуміють, що і їх, а також їх сімей і дітей не буде", - додав генерал.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Загроза ядерної війни

17 жовтня стало відомо про те, що Росія відкликає ратифікацію Угоди про заборону ядерних випробувань. Експерти не виключають, що Росія рухається шляхом підготовки нових ядерних випробувань. Разом з тим у РФ також стверджують, що відкликання ратифікації не означає, що Москва збирається провести випробування ядерної бомби.

Пізніше з'явилася інформація, що Китай різко наростив ядерну зброю за останній рік. Станом на травень цього року Китай мав у своєму арсеналі понад 500 ядерних боєголовок, повідомили в Пентагоні.

На тлі подібних новин у ГУР відверто відповіли, чи реальна ядерна загроза. Представник ГУР Андрій Юсов підкреслив, що Путін вже давно перегнув палицю з ядерним шантажем, його вплив набагато менший, ніж він розраховує.

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