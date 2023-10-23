'Пішли низом, хочуть відрізати': боєць ЗСУ записав сильне відео з окопу під Мар'їнкою

Боєць підкреслив, що для російських окупантів ЗСУ приготували "подарунки".

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ЗСУ ведуть активну оборону / Колаж Главреда. Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот

Російські окупанти не полишають наміру захопити Мар'їнку та "відрізати" ЗСУ. Про ситуацію на цій ділянці фронту розповів прикордонник з позивним "Лев".

Обстріли з артилерії під Мар'їнкою не вщухають. Прикриваючись мінометами, ворог намагається штурмувати позиції захисників.

Бійці ж дають гідну відсіч, не падають духом і запевняють, що вистоять, адже іншого вибору просто немає.

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"Ми маємо вистояти. У нас немає другого вибору. Пішли низом, хочуть Мар'їнку відрізати. Ми всі чекаємо, все готово. Подарунків наготували їм. Арта лупить, не перестає. І наші хлопці дають їм... і ті х****ь. Прикривають мінометами, а ті бехами заїжджають", - висловився "Лев".

Військовий веде стрім з-під Мар'їнки - дивіться відео:

Росія пішла у новий наступ

Найзапекліші бої, за даними OSINT-спільноти DeepState, зараз відбуваються на Сватівському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог посилив тиск біля Орлянки, тривають жорстокі бої біля Райгородки та Макіївки. На Бахмутському противник тисне на район Богданівка-Хромове, має частковий успіх. Росіяни активізувалися й біля Васютівки.

Біля Красногорівки окупанти намагаються підійти і закріпитися біля залізниці. Триває бій за терикон між селом і самою Авдіївкою.

На Куп'янському напрямку командувач Східним угрупуванням генерал Олександр Сирський доручив посилити маневрену оборону.

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