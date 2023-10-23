"Окупанти почали відступ": ЗСУ повідомили про нову лінію оборони ворога

Окупанти почали відступ на одній із ділянок фронту на Бахмутському напрямку. ЗСУ продовжуть просування на півдні міста.

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ЗСУ повідомили про нову лінію оборони ворога / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії як вдень, так і вночі. В Силах оборони повідомили, що на одній із ділянок фронту ворог почав відступ. Про це сказав начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

За його словами, ворожі атаки спрямовані на північний фланг, включаючи Ягідне та Богданівку, але найбільша інтенсивність боїв залишається на південному фланзі, де ведуться постійні бої в районах Кліщіївки та Андріївки.

"Однак ми маємо успіх, ми все ж таки просуваємся безпосередньо за залізничне полотно. Ворог відступає, починає формувати новий такий невеличкий рубіж оборони біля траси 0513 Бахмут-Горлівка", - розповів Калашніков. відео дня

Він також вказав на те, що ця траса протягом тривалого часу перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

"Тут ворог не може пересуватися, а тільки окопуватися. Ворог намається здійснювати свою логістику по іншій трасі Семигір'я-Кодема, яку ми починаємо доставати своїм вогнем. Тому окупанти вимушені користуватися польовими манівцями", - додав він.

Калашніков підкреслює, що мінується вся територія від залізниці до траси Бахмут-Горлівка, де противник створює опорний пункт. Ворог намагається забезпечити оборонні заходи, будує траншеї та встановлює пункти вогневої підтримки.

"Всі його контратаки на сьогодні – це елемент стримування просування Сил оборони, щоб мати деякий час зробити новий рубіж", – додав він.

Наступ на Бахмут

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бої на Бахмутському напрямку тривають вдень і вночі. Окупанти постійно отримують провізію та підкріплення для поновлення наступу. Про це заявив екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Водночас, підрозділи Збройних сил України досягли успіху на Бахмутському напрямку в районах Кліщіївки та Андріївки, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук.

Також, українські воїни-десантники показали, як виглядає Кліщіївка під Бахмутом. Цей населений пункт було звільнено від російських окупантів місяць тому.

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