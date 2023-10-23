УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Окупанти почали відступ": ЗСУ повідомили про нову лінію оборони ворога

Юрій Берендій
23 жовтня 2023, 12:39
Окупанти почали відступ на одній із ділянок фронту на Бахмутському напрямку. ЗСУ продовжуть просування на півдні міста.
Артиллерия, танки
ЗСУ повідомили про нову лінію оборони ворога / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії як вдень, так і вночі. В Силах оборони повідомили, що на одній із ділянок фронту ворог почав відступ. Про це сказав начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

За його словами, ворожі атаки спрямовані на північний фланг, включаючи Ягідне та Богданівку, але найбільша інтенсивність боїв залишається на південному фланзі, де ведуться постійні бої в районах Кліщіївки та Андріївки.

"Однак ми маємо успіх, ми все ж таки просуваємся безпосередньо за залізничне полотно. Ворог відступає, починає формувати новий такий невеличкий рубіж оборони біля траси 0513 Бахмут-Горлівка", - розповів Калашніков.

відео дня

Він також вказав на те, що ця траса протягом тривалого часу перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

"Тут ворог не може пересуватися, а тільки окопуватися. Ворог намається здійснювати свою логістику по іншій трасі Семигір'я-Кодема, яку ми починаємо доставати своїм вогнем. Тому окупанти вимушені користуватися польовими манівцями", - додав він.

Калашніков підкреслює, що мінується вся територія від залізниці до траси Бахмут-Горлівка, де противник створює опорний пункт. Ворог намагається забезпечити оборонні заходи, будує траншеї та встановлює пункти вогневої підтримки.

"Всі його контратаки на сьогодні – це елемент стримування просування Сил оборони, щоб мати деякий час зробити новий рубіж", – додав він.

Наступ на Бахмут

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бої на Бахмутському напрямку тривають вдень і вночі. Окупанти постійно отримують провізію та підкріплення для поновлення наступу. Про це заявив екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Водночас, підрозділи Збройних сил України досягли успіху на Бахмутському напрямку в районах Кліщіївки та Андріївки, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук.

Також, українські воїни-десантники показали, як виглядає Кліщіївка під Бахмутом. Цей населений пункт було звільнено від російських окупантів місяць тому.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Бахмут
Реклама

Головне за день

Під Куп'янськом ЗСУ відкинули окупантів і закріплюються на нових позиціях

Під Куп'янськом ЗСУ відкинули окупантів і закріплюються на нових позиціях

14:48 Україна
"Це смерть": генерал прямо сказав, що НАТО зробить з Путіним після пуску ядерки

"Це смерть": генерал прямо сказав, що НАТО зробить з Путіним після пуску ядерки

14:26 Політика
По РФ завдадуть превентивного удару, якщо там почнуть готувати ядерні пуски - Маломуж

По РФ завдадуть превентивного удару, якщо там почнуть готувати ядерні пуски - Маломуж

13:45 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

14:48

Під Куп'янськом ЗСУ відкинули окупантів і закріплюються на нових позиціях

14:40

Кращий лайфхак цієї осені: як побороти застуду за допомогою лише двох цукерок "плюсик"

14:26

"Це смерть": генерал прямо сказав, що НАТО зробить з Путіним після пуску ядерки

14:17

Favbet Foundation передав мобільним вогневим групам позашляховик Ford Ranger

14:14

Третя дівчинка чи перший хлопчик: Лілія Ребрик прокоментувала стать малюка №3

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:51

Ви про це навіть не здогадувались: справжні причини чому півні кукурікають

13:45

По РФ завдадуть превентивного удару, якщо там почнуть готувати ядерні пуски - МаломужЕксклюзив

13:43

Постійно діставати на варіант: як прочистити злив у ванній від волосся

13:35

Знищено 47 окупантів: на Херсонщині росіяни в паніці відкрили вогонь по своїх

Реклама
13:25

Як українською сказати "бархат", "крыжовник" і "прядь": креативні українців, які вас здивують

13:16

Гороскоп на завтра 24 жовтня 2023 року: Овну – витрати, Леву - невдачі

12:59

Збільшення витрат РФ на війну: розвідка Британії оцінила, що буде із Росією

12:56

Потрібні шкарпетка та зубна щітка: чоловік зробив неймовірно практичну річ для домуВідео

12:40

Солодка смерть в Армавірі: у РФ намагалися вбити 77 військових пілотів — ЗМІ

12:39

"Окупанти почали відступ": ЗСУ повідомили про нову лінію оборони ворога

12:21

Таїсія Повалій офіційно отримала громадянство РФ - ЗМІ

12:07

"Вони всі там ляжуть": астролог назвала дату, коли війна завершиться розгромом окупантів

12:01

"Окупанти збивають власну авіацію": у Повітряних силах пояснили традиції росіян

11:57

Наводили ракети та авіабомби на житлові будинки: у Херсоні затримали агентів РФ

11:51

Китайський гороскоп на завтра 24 жовтня: Собакам - терпіти, Тигри будуть на висоті

Реклама
11:48

Десант на лівому березі Херсонщини: генерал-розвідник розкрив задум ЗСУ

11:42

Валерій Меладзе розкрив причину розлучення Брежнєвої з його братом

11:40

Росіян намотало на гусениці: БМП РФ розчавила трьох окупантів на полі бою

11:31

У РФ помер пропагандист, який любив принижувати та знущатися з українців

11:21

Місячний календарь 24 жовтня 2023 року: найнапруженіший день у циклі принесе рідкісні можливості

11:20

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 по 29 жовтня: у кого зашурхає в кишені

11:02

У вас лише 8 секунд: тільки люди з неймовірним зором знайдуть бейсбольну биту

10:50

ЗСУ пошматували росіян під Бахмутом: просунулися вперед і "покришили" окупантів

10:43

У ЗСУ показали, як ЗРК HAWK вночі збивав "шахеди" росіянВідео

10:40

Росіяни потужно вдарили по ТЕС: є серйозні пошкодження

10:31

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 жовтня: Ракам - романтика, Терезам - думки про гроші

10:18

"Лізуть, як скажені": окупанти великими силами почали штурм важливого міста

10:11

З інгредієнтів під рукою: господиня розповіла, як приготувати домашнє печиво на маргарині лише за 20 хвилин

10:00

Була зупинка серця: у Мережі дізналися про серйозний напад у Путіна

09:42

Українці знищують армію Росії: лідер республіканців розкритикував однопартійців

09:32

ЦАХАЛ розкрив, коли закінчиться війна в Ізраїлі: назвали головну умову

09:23

Геніальна ідея: жінка показала, як використовує старий тюль на кухніВідео

09:09

Диктатор РФ не так сміливий: у розвідці пояснили, що за валіза у Путіна

09:01

Яке свято завтра 24 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

08:48

Втрати колосальні: екскомандир "Азову" розповів про ситуацію в районі Бахмуту

Реклама
08:23

Атака тривала понад 3,5 години: РФ атакувала Україну дронами та ракетою

08:08

"Це дуже небезпечно": Данілов попередив про загрозу проросійських сил в Україні

07:29

РФ перекидає під Авдіївку нові сили попри великі втрати - ISW

06:44

Вночі РФ атакувала Україну дронами, лунали вибухи: що відомо

06:36

Перспективи розвитку Близькосхідної кризиПогляд

05:30

Головоломка, яка зведе з розуму: треба порахувати цифри на зображенні обличчя

05:00

Як утеплити пластикові вікна до зими: дуже легкий та робочий спосіб

04:30

Що робити при нудоті: 7 корисних лайфхаків, які позбавлять неприємного стану

03:20

Україна раніше не обстрілювала Міг-31К, але тепер буде: експерт вказав на помилку Путіна

02:55

Все вирішить важлива подія: Світан назвав місяць та сценарій закінчення війни в Україні

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти