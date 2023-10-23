РФ намагається прорватись під Куп'янськом, щоб оточити місто - Сирський

Російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ у районі Куп'янського лісу.

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Окупанти намагаються прорватись під Куп'янськом, щоб оточити місто / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, t.me/osirskiy

Російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ під Куп'янськом. Ворог хоче оточити місто. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю УНІАН.

"Агресор намагається прорвати нашу оборону в районі Куп'янського лісу та на трасі Орлянське - Петропавлівка, з метою виходу безпосередньо до Куп'янська з подальшим його блокуванням та оточенням", - сказав Сирський.

Він додав, що на Східному фронті складна ситуація. Окупанти намагаються наступати по всій лінії оборони. Основні зусилля вони кидають на Куп'янський та Бахмутський напрямки.

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"На окремих ділянках ворог активно застосовує бронетехніку, в першу чергу танки, для підтримки дій своєї піхоти при збереженні інтенсивності артилерійського вогню та ударів авіації", - додав Сирський.

Водночас він зазначив, що українські військові відбивають атаки ворога та завдають йому серйозних втрат. У окупантів величезна кількість втрат в особовому складі, але вони постійно переміщують резерви, чим відновлюють свої сили.

Ситуація на фронті

Нещодавно стало відомо про те, що окупанти пішли низом і хочуть відрізати Мар'їнку. Ворог штурмує позиції українських військових, бої за населений пункт не вщухають. Разом з тим ЗСУ вже підготували для ворога купу "сюрпризів".

На одній з ділянок Бахмутського напрямку окупанти почали відступ. Ворожі атаки спрямовані на північний фланг, включаючи Ягідне та Богданівку, але найбільша інтенсивність боїв залишається на південному фланзі, де ведуться постійні бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Однак ЗСУ мають успіхи та просуваються за залізничне полотно.

Хороші новини є і з іншого напрямку. Під Куп'янськом ЗСУ відкинули окупантів, українські військові закріплюються на нових позиціях. За добу на Лимансько-Куп'янському українські воїни відбили 20 атак, зокрема в районі Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, Спірного.

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