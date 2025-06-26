Неможливо стримати сліз: перші емоції військових після повернення з полону

Українські військові повернулися з російського полону. У Мережі розлетілися зворушливі відео з першими хвилинами після повернення наших захисників додому.
На кадрах видно, як наші військові виходять з автобусів і радіють, адже нарешті вони вдома. Вони міцно обіймалися і не могли стримати своїх емоцій. Військовим давали українські кордони, які вони з трепетом обіймали.
Дивіться відео з обміну полоненими:
Військові поділилися першими емоціями та розповіли, як довго вони чекали на цей момент.
"Мене підтримувала надія, що мене чекають вдома - на рідній землі. Я дуже довго чекав цього повернення", - сказав наш захисник.
Дивіться відео з обміну полоненими:
Вони також змогли зателефонувати рідним і почути голоси близьких за такий тривалий час. Наші Герої, які пережили стільки випробувань у полоні, плакали від щастя.
"Я повернувся... Я вже в Україні", - нарешті рідні почули голос, на який так довго чекали.
Дивіться відео з обміну полоненими:
Одна з жінок, яка чекала разом з іншими людьми біля пункту, куди привозять полонених, була в приємному шоці. Адже вона отримала звісточку про те, що її коханого чоловіка обміняли і зовсім скоро він буде поруч. Вона поділилася, що за цей час у Віктора вже народився онук, якого назвали на його честь. Зараз хлопчику 2 роки.
Дивіться відео з обміну полоненими:
Обмін полоненими - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною і Росією. За словами президента України Зеленського, багато хто з тих, хто повернувся додому, провели в полоні понад два роки.
Серед звільнених - тяжкопоранені та тяжкохворі військові. Відео з їхніми першими емоціями після повернення швидко поширилися в соцмережах.
21 червня стало відомо про смерть Сергія Добровольського - колишнього полоненого, який пробув у російському полоні два роки і повернувся в Україну тільки в травні. Про це повідомив мер Здолбунова Владислав Сухляк.
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