'Немає іншого варіанту': Буданов прокоментував удари по цілях РФ у Криму

Стратегічною метою України залишається деокупація захоплених РФ земель, каже начальник ГУР.

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Кирило Буданов прокоментував удари по цілях РФ у Криму / Колаж: Главред, Фото: ГУР, Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував удари далекобійною зброєю по військових цілях окупантів РФ у захопленому Криму.

Як підкреслив він в інтерв'ю для The Philadelphia Inquirer, Україна не має іншого варіанту, окрім як повернути всі окуповані РФ території, повідомляє прес-служба ГУР.

При цьому глава української спецслужби нагадав, що стратегічною метою України залишається повна деокупація окупованих РФ українських земель.

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"У нас немає іншого варіанту, окрім як повернути те, що було окуповано. В іншому випадку стан війни триватиме вічно", - пояснив він.

Начальник ГУР зазначив, що відповіддю України на чисельну перевагу держави-агресора Росії є застосування військових технологій на полі бою. При цьому йдеться про різні типи безпілотних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

"Технології матимуть досить важливий вплив у цій війні", - сказав начальник ГУР МО України.

Також він підкреслив, що захоплений Москвою і перетворений на величезну військову базу півострів Крим необхідно відрізати від російських поставок.

"Ми повинні зробити все, щоб це реалізувати", - сказав Буданов, додавши, що в цьому процесі важливу роль можуть зіграти надані США ракети ATACMS.

Удари по цілях РФ у Криму

Як повідомлялося раніше, окупанти 23 червня влучили по пляжу в Севастополі снарядами ЗРК "Панцир". Тим часом ATACMS, як зізнаються пропагандисти, накрили таємний об'єкт Чорноморського флоту.

При цьому пропагандисти Кремля не приховують, що по пляжу прилетіло саме від російської ППО, вихваляючись, що в іншому випадку жертв було б набагато більше. Звісно, маються на увазі прильоти по інших військових об'єктах російської армії в Криму, а не по скупченню мирних жителів.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Вибухи в Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, у Криму пролунали нові вибухи. Окупаційна "влада" заявляла про відбиття повітряної атаки. Повідомлялося про роботу російської ППО в Севастополі. Згідно з "офіційною" інформацією, росіянам вдалося збити 5 "повітряних цілей" над територією міста. Деякі снаряди російської ППО влучили по пляжу з людьми, інші - впали в море.

Варто зазначити, що українські військові атакують у Криму виключно військові об'єкти загарбників. За підрахунками ЗСУ, за травень і червень Росія втратила в Криму близько 15 систем ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищено десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління.

/ Инфографика Главреда

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