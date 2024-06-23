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Українські морські дрони могли збити вертоліт РФ: експерт розкрив деталі

Олексій Тесля
23 червня 2024, 16:14
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Росіяни прикривають свою неспроможність і невдачу, каже Володимир Заблоцький.
Ка-27
РФ втратила вертоліт Ка-27 / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook/mod.mil.rus

Нещодавні результативні удари по російських вертольотах Ка-29 і Ка-27 могли бути завдані українськими надводними дронами MAGURA V5, а не російським "Панциром", як кажуть у РФ, заявив військово-морський експерт Defence Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький.

"Я вважаю, що росіяни прикривають свою неспроможність і невдачу, і успіх українських дронів, які навчилися збивати вертольоти. І вони кажуть, що це нібито friendly fire", - наголосив він в ефірі Radio NV.

Експерт каже, що це був успіх українського надводного дрона, до того ж узимку так само міг бути вражений ще один російський вертоліт Ка-27.

відео дня

Як могли знищити вертольоти РФ із морського дрона

За словами капітана першого рангу у відставці, противник використовує такі вертольоти для пошуку наших надводних безпілотних катерів.

"Так ось нам ніхто не заважає заздалегідь приготувати такий надводний дрон, який включається до складу ударного угруповання для прикриття з повітря, і за певних умов у точці А або в точці Б чекати прибуття такого вертольота", - не виключив він.

На думку експерта, при отриманні даних про те, що ворожий гелікоптер "вийшов на полювання", українські морські дрони можуть змінювати порядок строю, висуваючи вперед дрон із засобами ППО.

"І він очікує наближення цього вертольота, стріляє і все. І ніяка хитавиця нічого не вирішує, тому що ми знаємо азимут, висоту, звідки він іде, стріляємо в тому напрямку. Для гарантії - стріляємо двома ракетами. Він від однієї може ще й ухилитися, якщо встигне, а від двох - точно ні", - додав Заблоцький.

РФ втратила ще один вертоліт

Раніше повідомлялося про те, що окупанти втратили ще один вертоліт. Пропагандисти РФ, які підтримують війну, почали публікувати фото гелікоптера Ка-29 з приміткою про загибель його екіпажу.

Зазначається, що перші повідомлення про збитий російською ППО військовий вертоліт з'явилися близько 11-ї години дня 21 червня.

Російський окупант Єгор Гузенко, відомий під прізвиськом "Тринадцятий", каже, що вертоліт був збитий російською ППО під час відбиття нічної атаки Сил оборони.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари по цілях РФ - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вразили "жирну" ціль у Криму. Російські радари комплексів С-300/С-400 у трьох районах тимчасово окупованого Криму терміново припинили роботу, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 10 червня в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Під атаку потрапили Євпаторія і Красноперекопськ. Рух Керченським мостом було перекрито, у Джанкойському районі чули кілька вибухів.

Також у ніч на 8 червня в Криму прогриміли гучні вибухи, про що повідомили місцеві жителі через Telegram-канал "Кримський вітер". Спочатку вибух відчули в Балаклаві, потім у всіх районах Севастополя. Після цього звуки вибуху чулися в морі біля Стрілецької бухти.

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вертолеты війна Росії та України Володимир Заблоцький
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