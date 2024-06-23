'План РФ по окупації Донеччини': генерал розкрив, коли ЗСУ почнуть контрнаступ

Російські окупанти не припиняють атаки на Покровському, Торецькому та Курахівському напрямках.

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Коли ЗСУ почнуть контрнаступ / колаж: Главред, фото: УНІАН

Генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що Сили оборони можуть перейти до контрнаступальних дій наприкінці літа на початку осені.

"Про це вже неодноразово говорили, що Путін дав чітку вказівку прорвати фронт на сході України. Головна мета - повністю окупувати Донецьку та Луганську області й частково просунутись в Запорізькій області. Саме для цього й була розроблена Харківська та Сумська операція, яка передбачала потужне відволікання резервів Сил оборони", - пояснив Маломуж в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами генерала, за сприятливих умов Україна може перейти до контрнаступальних дій ближче до осені

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"Сьогодні окупанти перекидають підрозділи з Харківщини на схід, щоб виконати вказівку Путіна - прорвати фронт на Сході України. Це їм не вдається. Хоча їхні атаки на Покровському, Торецькому та Курахівському напрямках є початком реалізації плану з повної окупації Донеччини. Сьогодні Сили оборони повністю нівелюють ці плани окупантів. ЗСУ отримали боєприпаси й озброєння, що дозволить не тільки оборонятись, а й проводити контратаки. Гадаю, що ближче до осені, в нас буде можливість проводити тактичні, а при вдалих умовах, й стратегічні контрнаступальні дії", - додав він.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ стабілізували ситуацію на півночі, але окупанти почали наступ на іншому напрямку. Через загрозу ударів з HIMARS росіяни стали рідше використовувати ракетні системи С-300 і С-400 для обстрілу Харківської області. Відомо, що здатність вражати російські цілі через кордон вже має позитивний вплив.

Армія Росії суне на 5 напрямках біля Часового Яру. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що противник також застосовує авіацію - бомбардував п’ятьма КАБами Євгенівку і Вовче. Також тривають бої на Курахівському напрямку, ще один біля Костянтинівки на Времівському напрямку.

На Харківщині ЗСУ знищили потужне угруповання росіян. В напрямку Борової українським військовим вдалося заглушити наступ ворожих сил, а також завдати противнику великих втрат. Водночас, загроза зі сторони Росії не зникла.

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