Потужні вибухи в Криму: російські окупанти мають бути покарані - Данілов

Данилов висловився про вибухи в Криму / УНІАН, Генштаб ЗСУ

Кримський півострів - це територія України, на якій зараз перебувають російські терористи. Вони нападають на мирних жителів і мають бути покарані, йдеться в заяві секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова в ефірі Радіо НВ.

Секретар РНБО спрогнозував можливу реакцію окупантів на вибухи, які трапились 9 серпня на авіабазі в Криму.

"Реакція росіян цілком зрозуміла - третій день поспіль величезні черги з окупантів, які виїжджають з Криму. Крим - це наша територія, на якій зараз перебувають терористи. Окупанти, які нападають на наших людей, вбивають наших дітей, жінок, мають бути покарані. Наше завдання просте - захищати свою землю і захищати її від агресора, і це роблять наші ЗСУ", - підкреслив Данілов.

При цьому він зазначив, що основним завданням росіян є знищення України як держави і українців як нації, чим вони продовжують займатися щодня.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, Атакуючі ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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