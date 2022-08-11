Чи причетні ЗСУ до вибухів у Криму: відповідь Генштабу та Міноборони

Вибухи в Криму / Facebook Завітневич

Військове керівництво України не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму.

На брифінгу заступник міністра оборони Ганна Маляр та заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов закликали українців не довіряти анонімним джерелам.

Громов не підтвердив причетність українських військових до вибухів, проте підкреслив, що результат задовольняє ЗСУ.

"Кожен військовослужбовець бажав би бути причетним до цього", - сказав він.

Водночас Маляр нагадала, що жодного офіційного підтвердження чи заяв про причетність ЗСУ немає. Вона закликала українців не довіряти джерелам "без прізвища".

"Я звертаюся до всіх - читачів, глядачів, якщо ви в будь-якому ЗМІ бачите, що якийсь невідомий представник Міноборони без прізвища, без імені, я рекомендую не вірити в цю інформацію, тому що я підтверджую, що в Міноборони не було таких розмов", - зазначила вона.

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, атакуючі ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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