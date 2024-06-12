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Українці можуть бути без світла 20 годин: BBC описало найгірший сценарій зими

Руслана Заклінська
12 червня 2024, 22:18
86
Однією з проблем для України є те, що українські теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.
Українці можуть бути без світла 20 годин: BBC описало найгірший сценарій зими
Українці можуть проводити 20 годин на добу без світла / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Росія знищила половину електрогенеруючих потужностей України ударами по енергетичних об'єктах з кінця березня. З настанням зими українці можуть проводити до 20 годин на день без електроенергії та опалення. Про це йдеться у статті BBC.

Як зазначає видання, щоб покрити дефіцит, Україна купує електроенергію в ЄС. Міністерство енергетики імпортує максимальну кількість електроенергії, аби покрити частину дефіциту. Однак цього недостатньо, тому загальнонаціональні відключення електроенергії в країні тривають.

"Очікується, що ситуація погіршиться, оскільки влітку температура підвищиться і люди вмикатимуть свої кондиціонери. Якщо Росія продовжить атакувати електростанції, найгірший сценарій полягає в тому, що з настанням зими українці можуть проводити до 20 годин на день без електроенергії та опалення", - заявили у BBC, посилаючись на ДТЕК.

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У матеріалі наголосили, що однією з проблем для України є те, що українські теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.

"На ремонт деяких знадобляться роки, а інші можуть ніколи не відновити роботу", - сказала речниця НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.

Президент Зеленський закликав західні країни надати ще сім систем протиповітряної оборони "Патріот" для захисту українських міст та енергетичної інфраструктури. Вашингтон погодився відправити ще одну таку систему найближчими днями.

Що відомо про BBC?

Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення.

За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – ситуація в енергосистемі

Нагадаємо, Україна втратила 50% здатності до генерації електроенергії через російські обстріли. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані, 27% великих теплових електростанцій залишаються у робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і сьогодні не працюють, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.

Як повідомляв Главред, у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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свет війна Росії та України відключення світла електроенергія
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