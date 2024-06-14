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Графіки вимкнення світла 15 червня: годин без світла буде значно більше

Ангеліна Підвисоцька
14 червня 2024, 19:17оновлено 14 червня, 20:00
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Графіки вимкнення електроенергії 15 червня будуть задіяні для побутових та промислових споживачів.
свет, электричество, энергосистема
Графіки вимкнення світла на 15 червня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні 15 червня у всіх регіонах будуть діяти графіки вимкнення світла. Ситуація в енергосистемі раптово погіршиться, тому годин без світла стане значно більше. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовані з 08:00 до 23:00. Важливо зазначити, що з 16:00 до 22:00 будуть діяти більш жорсткі обмеження.

"Причина - знищена робота СЕС (сонячні електростанції - Главред) через хмарність в областях, також в ремонт вийшов черговий атомний блок. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.

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отключение света
Графіки вимкнення світла на 15 червня / фото: Укрэнерго

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.

Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.

Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення 2022 року Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.

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