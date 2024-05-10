"Нереально": експерт оцінив шанси на участь військ НАТО у війні в Україні

Історик, військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що участь військ НАТО у війні в Україні не є реальним сценарієм.
За його словами, Альянс продовжує дотримуватися принципу, згідно з яким подібні рішення мають ухвалюватися не більшістю, а всіма країнами блоку.
"Організація залишається забюрократизованою, а її реакції не відповідають актуальним викликам", - сказав Жирохов в інтерв'ю Главреду.
Експерт зазначив, що військова доктрина НАТО передбачає, що основа оборони блоку - Сполучені Штати Америки.
"Для того, щоб ухвалити рішення про війська країн Північноатлантичного альянсу в Україні, треба вмовити всі держави, такі, як, наприклад, Угорщина і Туреччина. Ми пам'ятаємо ситуацію з євроатлантичною інтеграцією Фінляндії та Швеції, коли Будапешт і Анкару довелося вмовляти, щоб вони схвалили це рішення.
Хто такий Михайло Жирохов
Михайло Жирохов – (нар. 19 листопада 1974 року, Комсомольське, Донецька область) – український історик та журналіст. Є автором близько 300 друкованих праць в періодичних виданнях України, Росії, Чехії, Сербії та інших країн, пише Вікіпедія.
Перекидання військ НАТО в Україну
НАТО може безпосередньо взяти участь у війні Росії проти України, якщо російські окупанти прорвуть лінію оборони ЗСУ на північному заході країни, або в разі військової провокації росіян проти країн Балтії, Польщі чи нападу на Молдову. Про це йдеться в матеріалі італійської газети Repubblica. Видання пише, що наразі у колективного блоку безпеки Заходу немає оперативних планів, які передбачали б введення військ в Україну. Однак проводиться оцінка ймовірності прямої участі НАТО у війні в разі перетину Росією червоних ліній.
Франція може відправити свої війська в Україну, якщо російські окупанти прорвуть лінію фронту, а Київ надішле Парижу відповідний запит. Про це сказав французький президент Еммануель Макрон. Він нагадав, що Франція вже відправляла війська в Африку, щоб протидіяти там тероризму.
Ідея президента Франції Еммануеля Макрона про відправлення західних військ в Україну є неправильною. Такий крок стане ескалацією. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.
Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб запобігти більш масштабній війні. Крім того, він не виключає, що США доведеться брати участь у конфлікті не тільки фінансово, "а й за допомогою наших військовослужбовців".
Відправка військ союзників до України - історія питання
Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.
Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.
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