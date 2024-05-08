Прогрес Росії дуже обмежений: топгенерал НАТО розкрив шанси України на перемогу

Нестача підтримки з боку країн Заходу вплинула на хід війни, однак найголовніше, що союзники продовжують відправляти допомогу Україні, сказав Роб Бауер.

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Нестача підтримки з боку західних країн вплинула на перебіг війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 3 окрема танкова Залізна бригада

Україна все ще має шанс перемогти у війні з Росією. Незважаючи на те, що російські війська досягли певного прогресу, він не є стратегічним. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв'ю VRT News.

"Для України ще не пізно (перемогти - ред.). Росіяни досягли прогресу, але він все ще досить обмежений і все ще не стратегічний", - зазначив Бауер.

За його словами, нестача підтримки з боку західних країн вплинула на перебіг війни. Проте важливо, що союзники продовжують надсилати військову допомогу Україні.

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"Чим довше йде війна, тим складніше це зробити. Багато країн уже два роки дають зброю та боєприпаси зі своїх запасів, але й вони не є нескінченними", - наголосив топгенерал НАТО.

Бауер вважає, що Альянс має два шляхи: або ще більше виснажувати власні запаси зброї, або збільшувати виробництво оборонної промисловості, щоб вона "виробляла набагато більше та швидше".

"Ймовірно, знадобиться щонайменше рік для того, щоб справді досягти більшого виробництва на Заході. Нам доведеться подолати цей період, щоб Україна могла підготуватися до наступного контрнаступу. Але це буде нелегко. На окупованій частині України перебуває 450 тисяч росіян", - зауважив він.

Хто такий Роберт Пітер Бауер Роберт Бауер - лейтенант-адмірал Королівського флоту Нідерландів, обіймає посаду голови Військового комітету НАТО. Раніше був начальником штабу оборони, заступником начальника оборони Збройних сил Нідерландів, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ - прогнози і терміни

Нагадаємо, українські війська з американською допомогою зможуть запобігти масштабному наступу окупантів цього літа і стабілізувати лінію фронту. ЗСУ також можуть відновити сили для контрнаступу наприкінці 2024 - початку 2025 року, пише ISW.

Також колишній радник держсекретаря США Метью Брайза заявив, що динаміка війни може змінитися з прибуттям додаткової військової допомоги, що може дозволити Україні провести контрнаступ у 2025 році. Він зазначив, що російські війська мають мінімальний прогрес і рухаються дуже повільно.

Як повідомляв Главред, говорити про ефект від військової допомоги, яку США надали Україні, поки що "надто рано". Потрібен час, щоб Київ зміг реалізувати деякі з отриманих можливостей, сказав міністр оборони США Ллойд Остін

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