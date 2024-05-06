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Штати можуть втрутитися в конфлікт, якщо Україна "впаде" - конгресмен США

Анна Ярославська
6 травня 2024, 09:28
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Лідер меншості Палати представників США Хакім Джеффріс не виключив можливість відправки військ в Україну.
Хакім Джеффріс, військові США
США можуть втрутитися в конфлікт, якщо Україна програє - конгресмен Джеффріс / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, defense.gov, twitter.com/RepJeffries

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб запобігти більш масштабній війні. Крім того, він не виключає, що США доведеться брати участь у конфлікті не лише фінансово, "а й за допомогою наших військовослужбовців".

В інтерв'ю CBS News він звинуватив у затримці допомоги в боротьбі з Росією "пропутінську фракцію" в Республіканській партії.

"Ми не можемо дозволити Україні програти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться вплутатися в конфлікт - не лише за допомогою наших грошей, а й за допомогою наших військовослужбовців і жінок", - сказав Джеффріс.

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За його словами, російський диктатор Володимир Путін прагне відтворити Радянський Союз та водночас загрожуватиме союзникам по НАТО.

Джеффріс зазначив, що вторгнення Путіна в сусідню Грузію не закінчилося на цьому, як і його захоплення територій України в Криму та в Донецькій і Луганській областях ще в 2014 році.

"Невже ми повинні вірити, що перед обличчям такої послідовної агресії, якщо ми дозволимо Володимиру Путіну домогтися успіху в Україні, він зупиниться лише в Україні? Звичайно, ні", - сказав він.

Хто такий Гакім Джеффріс

Гакім Секу Джеффріс - американський політик і юрист. Член Демократичної партії. Він представляє район, який охоплює частини східного Брукліна та південно-західного Квінса в Нью-Йорку, передає Вікіпедія.

Корпоративний юрист за професією, працював у компаніях Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, потім у Viacom і CBS, перш ніж балотуватися і працювати в Асамблеї штату Нью-Йорк з 2007 по 2012 рік.

Джеффріс очолює Демократичну фракцію Палати представників із 2019 року.

30 листопада 2022 року Джеффріс був обраний керівником фракції Демократичної партії в Палаті представників США у 2023 році, змінивши Ненсі Пелосі. Після обрання республіканця Кевіна Маккарті спікером Палати представників

Війська НАТО в Україні - останні новини

НАТО може безпосередньо взяти участь у війні Росії проти України, якщо російські окупанти прорвуть лінію оборони ЗСУ на північному заході країни, або в разі військової провокації росіян проти країн Балтії, Польщі чи нападу на Молдову. Про це писала італійська газета Repubblica. У статті йдеться про те, що наразі у колективного блоку безпеки Заходу немає оперативних планів, які передбачали б введення військ в Україну. Однак проводиться оцінка ймовірності прямої участі НАТО у війні в разі перетину Росією червоних ліній.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що відправка військ НАТО в Україну для боротьби з російськими окупантами буде "небезпечною ескалацією".

"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів - це правильно", - заявив він.

Колишній заступник голови Служби безпеки України, генерал-майор запасу Віктор Ягун заявив, що військ Північноатлантичного альянсу не буде в Україні доти, доки Україна туди не вступить.

Відправка військ союзників до України - історія питання

Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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