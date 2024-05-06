Штати можуть втрутитися в конфлікт, якщо Україна "впаде" - конгресмен США

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб запобігти більш масштабній війні. Крім того, він не виключає, що США доведеться брати участь у конфлікті не лише фінансово, "а й за допомогою наших військовослужбовців".
В інтерв'ю CBS News він звинуватив у затримці допомоги в боротьбі з Росією "пропутінську фракцію" в Республіканській партії.
"Ми не можемо дозволити Україні програти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться вплутатися в конфлікт - не лише за допомогою наших грошей, а й за допомогою наших військовослужбовців і жінок", - сказав Джеффріс.відео дня
За його словами, російський диктатор Володимир Путін прагне відтворити Радянський Союз та водночас загрожуватиме союзникам по НАТО.
Джеффріс зазначив, що вторгнення Путіна в сусідню Грузію не закінчилося на цьому, як і його захоплення територій України в Криму та в Донецькій і Луганській областях ще в 2014 році.
"Невже ми повинні вірити, що перед обличчям такої послідовної агресії, якщо ми дозволимо Володимиру Путіну домогтися успіху в Україні, він зупиниться лише в Україні? Звичайно, ні", - сказав він.
Хто такий Гакім Джеффріс
Гакім Секу Джеффріс - американський політик і юрист. Член Демократичної партії. Він представляє район, який охоплює частини східного Брукліна та південно-західного Квінса в Нью-Йорку, передає Вікіпедія.
Корпоративний юрист за професією, працював у компаніях Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, потім у Viacom і CBS, перш ніж балотуватися і працювати в Асамблеї штату Нью-Йорк з 2007 по 2012 рік.
Джеффріс очолює Демократичну фракцію Палати представників із 2019 року.
30 листопада 2022 року Джеффріс був обраний керівником фракції Демократичної партії в Палаті представників США у 2023 році, змінивши Ненсі Пелосі. Після обрання республіканця Кевіна Маккарті спікером Палати представників
Війська НАТО в Україні - останні новини
НАТО може безпосередньо взяти участь у війні Росії проти України, якщо російські окупанти прорвуть лінію оборони ЗСУ на північному заході країни, або в разі військової провокації росіян проти країн Балтії, Польщі чи нападу на Молдову. Про це писала італійська газета Repubblica. У статті йдеться про те, що наразі у колективного блоку безпеки Заходу немає оперативних планів, які передбачали б введення військ в Україну. Однак проводиться оцінка ймовірності прямої участі НАТО у війні в разі перетину Росією червоних ліній.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що відправка військ НАТО в Україну для боротьби з російськими окупантами буде "небезпечною ескалацією".
"Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів - це правильно", - заявив він.
Колишній заступник голови Служби безпеки України, генерал-майор запасу Віктор Ягун заявив, що військ Північноатлантичного альянсу не буде в Україні доти, доки Україна туди не вступить.
Відправка військ союзників до України - історія питання
Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.
Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.
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